Funcionário de parque aquático em Caldas Novas é preso após vender ingressos fraudados

Conforme suspeito, atitude seria forma de fazer 'ganhar dinheiro fácil"

Samuel Leão - 22 de julho de 2024

Polícia Civil (PC) prende funcionário que fraudava ingressos em Caldas Novas. (Foto: Divulgação/PC)

Um jovem, de 20 anos, foi preso após ser descoberto que ele utilizava o acesso ao sistema de um parque aquático para emitir ingressos fraudados, os quais vendia por 40% do preço e embolsava os pagamentos.

O caso ocorreu em Caldas Novas, neste sábado (20). Ele, que era funcionário da empresa em questão, se aproveitou das habilidades que possuía em tecnologia da informação e passou a utilizar uma brecha no sistema.

Basicamente, ele emitia “ingressos-cortesia” de um grande grupo de parques e hotéis, onde trabalhava no setor de vendas.

Tais entradas possuem os mesmos QR Codes que outros ingressos devidamente pagos, de modo que não eram identificados na entrada.

No entanto, eram emitidos sem que aparecessem na contabilidade final, sendo vendidos pelo jovem por valores abaixo do habitual.

Apenas nos últimos dias, na sexta (19) e no sábado (20), ele teria gerado oito ingressos adulterados, os quais foram identificados no login do sistema.

Segundo as autoridades, ao ser interrogado, o jovem detalhou a ação. Segundo ele, a prática delitiva teria começado no início de julho, como uma forma de “ganhar dinheiro fácil” na alta temporada da cidade turística.

O suspeito ainda afirmou ter emitido cerca de 40 ingressos adulterados, que resultariam em um faturamento de mais de R$ 5 mil.

Além de ser demitido com justa causa pela empresa, ele foi autuado em flagrante por estelionato e encaminhado para o presídio local. A Polícia Civil (PC) irá investigar o caso, que pode gerar uma pena de até cinco anos de prisão.