Time de Neymar pode tirar Raphinha do Barça por R$ 540 milhões, diz jornal

Jogador também está na mira de Tottenham e Arsenal

Folhapress - 24 de março de 2024

(Foto: Captura/ Youtube)

O Al-Hilal é mais um clube interessado no atacante Raphinha. Segundo o jornal catalão Sport, o clube saudita estaria disposto a pagar 100 milhões de euros (cerca de R$ 540 milhões) ao Barcelona.

Quatro clubes grandes da Arábia Saudita estão de olho em Raphinha. Segundo o jornal, o Barcelona já sabe do interesse do futebol árabe no brasileiro e vê uma eventual venda como “factível”.

O atacante teria um salário três vezes mais do que o do Barça e jogaria com Neymar. Raphinha chegou ao clube catalão em 2022.

O jogador também está na mira de Tottenham e Arsenal. Raphinha, porém, prefere seguir no Barcelona.

O brasileiro vive temporada irregular no Barcelona. São com quatro gols e sete assistências em 21 jogos.