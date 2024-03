Camila Pitanga é internada com quadro de pneumonia assintomática

Atriz explicou que o cansaço alertou a equipe da novela "Beleza Fatal"

Folhapress - 26 de março de 2024

(Foto: Reprodução)

Camila Pitanga, 46, está internada em um hospital do Rio após ser diagnosticada com pneumonia assintomática. Ela contou sobre a doença em uma rede social. “Estou bem, já aviso para não alarmar ninguém, certo? Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família… O corpo não aguentou”, começou.

Atriz explicou que o cansaço alertou a equipe da novela “Beleza Fatal”, da HBO Max, e ela até chegou a ser afastada das gravações para se recuperar. Durante o afastamento, Camila procurou fazer exames médicos. “Fiz vários exames importantes que aos poucos, apesar de algumas alterações, foram me tranquilizando conforme fomos descartando hipóteses”, relatou.

Ela prosseguiu no relato. “Chegamos ao diagnóstico, uma pneumonia assintomática, ou seja, sem aqueles sintomas mais esperados: febre, tosse ou alguma dificuldade na respiração. A pneumonia está totalmente tratada”, avisou.

Em seguida, Camila explicou o motivo da publicação. “Esse é um post de cuidado. Foram muitos exames, e destaco cá algo que não sabia. Março é o mês ‘azul-marinho’, uma campanha pela importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoces do câncer colorretal. A colonoscopia nesse caso é de extrema importância para detectar qualquer anormalidade, seja ela com sintomas ou não, por isso a necessidade do exame à partir dos 45 anos, dentro da sua rotina de cuidados. Fiz e seguirei fazendo”.