Tempo de reforma de quase R$ 2 milhões em quadra de escola faz Alex Martins levar punição no TCMGO

Corte considerou indevida a extensão do prazo e determinou multa de R$ 12 mil em caso de descumprimento

Pedro Hara - 26 de março de 2024

Alex Martins é vereador e ex-secretário de Educação de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

Decisão do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) publicada no último dia 20 de março estabeleceu punição para o vereador e ex-secretário de Educação de Anápolis, Alex Martins (PP).

A multa diária de R$ 12 mil, em caso de descumprimento, é em decorrência ao atraso no término da reforma e ampliação da quadra coberta da Escola Municipal Tasso Barros Villela, no JK Nova Capital.

Rápidas apurou que no dia 09 de fevereiro de 2023, a secretaria de Educação firmou contrato com a Tradição Engenharia para a construção do local.

A duração do contrato era de 220 dias e o custo da obra seria de R$ 1,7 milhão. Próximo ao vencimento do contrato, em setembro de 2023, foi dado pelo gestor um prazo de mais 90 dias para conclusão dos trabalhos.

Novamente próximo ao vencimento, foi feito um novo aditivo de mais 90 dias, até março. Após um ano da assinatura do contrato, havia a expectativa de que a obra seria entregue. No entanto, um novo balde de água fria foi jogado com mais uma extensão por 90 dias.

Após tantos adiamentos, a questão foi levada ao TCMGO. A corte considerou indevida a extensão do prazo e determinou multa — que é vinculada ao CPF de Alex.

O órgão também pediu um prazo definitivo para a entrega da obra.

Rápidas tentou ouvir Alex Martins, mas o vereador não respondeu aos contatos.

Baixo desempenho de Márcio Cândido faz aliados de Roberto manterem pré-candidaturas

Sem empolgar nas pesquisas eleitorais, a pré-candidatura do vice-prefeito Márcio Cândido (PSD) está cada vez mais esvaziada.

Prova disso é o fato de os vereadores Domingos Paula (PDT) e Jakson Charles (PSB) manterem as candidaturas de Mariane Stival (PDT) e Lisieux José Borges (a caminho do PSB).

Querida do casal Naves, Eerizania quer ser a vereadora mais votada de Anápolis

Ex-secretária de Integração de Anápolis, Eerizania Freitas deixou recentemente a pasta para dedicar-se à pré-candidatura à Câmara de Anápolis.

Nos bastidores, ela trabalha com a meta de ser a vereadora mais bem votada do pleito.

Vale lembrar que em 2020, Leandro Ribeiro liderou o quesito, com 3.266 votos.

Rogério Cruz deve sofrer em prestação de contas

Rogério Cruz (Republicanos) tem prestação de contas marcada para esta terça-feira (26), na Câmara de Goiânia.

Não serão poucos os vereadores que cairão de cima da gestão e, especialmente, do chefe do Executivo goianiense.

Motivos não faltam. Além dos escândalos recentes, o cancelamento da sessão de prestação de contas dinamitou o que restava de boa vontade dos edis com o prefeito.

Rio Verde ganha posto da Polícia Federal para emissão de passaporte

A Polícia Federal inaugurou em Rio Verde, no sudoeste Goiano, um posto para emissão de passaportes.

O local está localizado no Buriti Shopping e a previsão é de que sejam expedidas até 80 unidades diariamente.

Nota 10

Para Território Cultural, que exibirá na quarta-feira (10 de abril), às 20h, filme Dirty Dancing, na modalidade drive-in, na Praça Dom Emanuel.

A exibição gratuita colocará a população anapolina diante de um dos clássicos do cinema do século XX.

Nota Zero

Para postura adotada pela diretoria do Goiás Esporte Clube, que dificultou ao máximo o trabalho da imprensa após a equipe ser eliminada, em casa, pelo Vila Nova na Copa Verde.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que os portões que dão acesso ao campo foram fechados e só abertos depois que não havia ninguém em campo.