Moradores de condomínio em Anápolis enfrentam dias de angústia com presença de criminoso misterioso

Caso foi levado à polícia, mas até o momento não há sinais sobre o paradeiro do indivíduo

Gabriella Licia - 27 de março de 2024

Suspeito furtou diversos apartamentos. (Foto: Divulgação/Gabriella Lícia)

Um condomínio de Anápolis, localizado no bairro Jardim Suíço, região Oeste da cidade, tem enfrentado noites de angústia após uma sequência de furtos ser iniciada no local.

O Portal 6 entrou em contato com a administração do Residencial São José e o síndico, Nélio Flávio de Oliveira, explicou que o caso começou no último dia 09 de março, quando um indivíduo invadiu o local durante a madrugada e furtou um apartamento.

Na ocasião, ele foi identificado e conduzido até à Central de Flagrantes. Lá, o suspeito foi preso, mas prometeu retornar quando conseguisse a liberdade novamente.

Dito e feito! Na madrugada de segunda-feira (25), uma nova invasão foi constatada. Desta vez, o autor entrou em três apartamentos, em três blocos diferentes, levando bolsas, dinheiro físico, cartões, caixas de som e outros itens.

Nas imagens do circuito interno é possível ver o suspeito transitando pelo condomínio tranquilamente e esquivando o rosto de todas as câmeras de segurança.

Nélio confirmou que havia apenas um vigilante no plantão noturno, mas, com a situação conflituosa, um novo profissional foi adicionado à ronda temporariamente.

“A questão é muito complexa. Nós temos uma forte suspeita de que essa pessoa não esteja agindo sozinha. Na verdade, é possível que esteja recebendo colaboração interna, de algum morador”, pontuou a autoridade do local.

“O fundo do condomínio é uma área de preservação ambiental e construir muros dependeria de licenças ambientais, o que levaria muito tempo. De forma imediata, estamos colocando 13 novas câmeras de segurança. A gente depende muito de despesa financeira para nos proteger”, relatou o síndico.

Medo e insegurança

Para os moradores dos apartamentos localizados no térreo, a preocupação é ainda maior, já que todos os alvos do criminoso foram próximos ao hall do bloco.

Maria Geralda Lemos, de 66 anos, explicou ao Portal 6 que tem perdido noites de sono. “Eu moro no térreo e fico com muito medo desse homem. Até agora não prenderam esse homem misterioso de novo”, desabafou a idosa.

Enquanto a Polícia Civil (PC), responsável pela investigação do caso, não localiza o possível autor, o síndico reforça para que a comunidade fique mais atenta e seja mais cuidadosa, principalmente durante a madrugada.