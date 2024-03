Geolab suspende mudança de escalas de funcionários após ameaça de greve

Empresa farmacêutica suspendeu proposta de alteração menos de 24h após denúncia de colaboradores ser revelada pelo Portal 6

Thiago Alonso - 28 de março de 2024

Indústria Farmacêutica Geolab, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Pouco menos de um dia após os funcionários da Geolab ameaçarem entrar de greve e denunciarem ao Portal 6 mudanças irregulares nas escalas de trabalho, a empresa farmacêutica suspendeu a alteração dos horários.

O pronunciamento foi feito nesta quinta-feira (28), por meio de uma nota divulgada à imprensa.

No comunicado, a Geolab aponta que será avaliada uma nova proposta de readequação do cronograma, criada em conjunto com funcionários, diretorias e o departamento de Recursos Humanos.

Além disso, todas as modificações devem ser realizadas gradualmente, sempre consultando todos os setores.

Confira a nota na íntegra:

Ainda na manhã desta quinta-feira, 28 de março, uma circular foi enviada às áreas produtivas e de apoio da empresa informando a suspensão das mudanças de turno. Uma readequação da proposta será feita, em diálogo permanente com os colaboradores, com a atuação do Departamento de Recursos Humanos e as Diretorias dos setores envolvidos.

As mudanças são necessárias, porém, continuarão sendo feitas de forma gradual, em diálogo com os setores. Acreditamos na força e valorizamos os trabalhadores da nossa indústria e é também por causa de nossas equipes que recentemente recebemos o Prêmio Abradilan Fornecedores do Ano (Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos) como o melhor fornecedor de medicamentos genéricos.

Estamos à disposição para mais esclarecimentos.