Funcionários da Geolab ameaçam greve após troca de escalas sem aviso: “quem não puder, vão mandar embora”

Alteração repentina estaria prejudicando trabalhadores e uma pessoa já teria sido desligada depois de anúncio

Thiago Alonso - 27 de março de 2024

Indústria Farmacêutica Geolab, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Funcionários da Geolab Indústrias Farmacêuticas, localizada em Anápolis, iniciaram uma paralisação nesta quarta-feira (27), em protesto a mudanças internas de escalas, que foram feitas sem consultar os colaboradores, interferindo drasticamente na vida pessoal destes.

Ao Portal 6, um trabalhador, que pediu para não ser identificado, contou que a empresa ameaçou demitir quem fosse contrario às alterações, o que resultou na mobilização.

“O gerente disse que quem não puder trocar de horário, eles [diretoria] vão mandar embora, vai ser desligado”, afirmou.

Os novos horários foram anunciados via mensagens, em um canal da empresa no Telegram, no qual os colaboradores fazem parte, e estão previstos para começar a partir da próxima segunda-feira (1º).

Entre as inconsistências nas escalas, alguns turnos tiveram alteração de até 1h no horário de saída.

“Atrapalha quem faz faculdade, quem tem filho na escola”, explicou o denunciante.

Segundo ele, uma pessoa, que teria questionado as mudanças, chegou a ser desligada do time pela farmacêutica.

Diante desse cenário, a paralisação se iniciou já nesta quarta-feira (27), por parte da equipe do setor da pesagem, que cobraram explicações da gerência.

O trabalhador anônimo também afirmou que uma reunião está prevista para o início da manhã desta quinta-feira (28), onde explicações seriam dadas para a equipe de funcionários.

Ainda de acordo com a fonte, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Material Plástico no Estado de Goiás (SINDQFPGO) foi procurado e apontou que as mudanças de horário estão dentro da lei, no sentido de não ultrapassar as 44h semanais.

Contudo, conforme as Leis Trabalhistas no Brasil, a irregularidade está no fato de que deve haver um mútuo consentimento entre as partes (empregado e empregador) antes da alteração ser aplicada. Além disso, ela não pode causar prejuízos ao funcionário, caso seja efetivada.

O Portal 6 tentou contato com o SINDQFPGO e com a assessoria da Geolab, mas até o fechamento desta matéria, não foi possível um retorno. O espaço segue em aberto para posicionamento das entidades.