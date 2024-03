Repleto de atrações, final de semana em Goiás promete emocionar o público com verdadeiras experiências

Isabella Valverde - 28 de março de 2024

Nando Reis é atração confirmada neste sábado (30), em Pirenópolis. (Foto: Reprodução/Instagram)

Com o feriado prolongado batendo na porta, o Agenda Portal 6 está chegando com as melhores programações para que os goianos possam aproveitar da melhor forma.

Uma coisa é certa, neste final de semana, o que não vai faltar é emoção para aquecer o coração daqueles que buscam por algo especial.

O primeiro grande evento não poderia ser diferente: Paixão de Cristo – A Experiência. Antes mesmo de acontecer, a encenação já emocionou todo o Brasil com a ação de divulgação que viralizou, em que o intérprete de Jesus Cristo surpreende passageiros em um terminal de ônibus de Goiânia.

O vídeo viral foi apenas uma amostra do espetáculo que promete arrancar lágrimas do público. Com entrada gratuita, a emocionante encenação acontecerá nesta Sexta-feira Santa (29), no estacionamento do Santuário Basílica Sagrada Família, localizado na Vila Nova Canaã, em Goiânia.

A programação para sábado (30) também não deixa nada a desejar, com apresentação de Nando Reis, no Luau Piri, em Pirenópolis.

Trazendo a turnê “Nando Hits” para solo goiano, o cantor promete uma noite de emoção com os maiores sucessos da carreira, como “All Star”, “Relicário” e “Pra Você Guardei o Amor”.

O evento está marcado para ter início a partir das 18h, no Módulo Esportivo, próximo ao aeroporto. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Ingresso S.A.

Já no domingo (31), será possível aproveitar um bom pagodinho em Anápolis, com o Sunset Old Times, que será realizado no Brick House Club e contará com apresentações do grupo “6 Tá Bom” e “Os Pakitos”.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: