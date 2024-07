Muita emoção e boas risadas aguardam o público nos cinemas de Aparecida de Goiânia

“Hachiko - Para Sempre” e “Meu Malvado Favorito 4” são os principais destaques da semana

Ruan Monyel - 19 de julho de 2024

(Foto: Divulgação /Paris Filmes/ Universal Pictures)

O fim de semana chegou repleto de novidades nas telonas, sendo a oportunidade perfeita para curtir um cineminha. Seja sozinho ou acompanhado, uma coisa é certa: a diversão está garantida com uma programação diversa.

Seja você fã de aventuras cheias de ação, animações que garantem boas gargalhadas ou histórias emocionantes que te levam às lágrimas, as salas da cidade estão prontas para receber todos os públicos.

O primeiro destaque da semana nas telonas de Aparecida de Goiânia fica por conta da estreia de “Hachiko – Para Sempre”, uma nova versão de “Para Sempre ao Seu Lado”.

No filme, baseado na emocionante história real, um cão que foi adotado acompanha o tutor todos os dias até uma estação de trem. Porém, seu dono sofre um mal súbito e vem a falecer, mas o cachorro, mesmo após anos, ainda espera pelo homem na porta da estação. Veja o trailer:

Com diversas sessões no decorrer da semana, Gru e seus Minions estão de volta às telonas em “Meu Malvado Favorito 4”. Agora, o vilão mais amado das animações enfrenta uma nova ameaça, não só à cidade, mas também à sua família. Junto com seus amigos amarelos, ele precisa embarcar em uma nova aventura. Assista ao trailer:

A criançada ainda pode curtir duas novas produções: “Divertida Mente 2”, que vem emocionando todas as idades e se tornou a maior bilheteria já registrada na história do Brasil, e “Luccas e Gi em: Dinossauros”, a mais nova história protagonizada pelo famoso youtuber infantil, Luccas Neto.

A tensão e o medo ficam por conta de três histórias surpreendentes: “Um Lugar Silencioso – Dia Um”, spin-off da famosa franquia de suspense que conquistou o público com uma proposta inovadora; “Maxxxine”, último filme da franquia de terror “X”, que acompanha a única sobrevivente em busca da sonhada fama; e “Hora do Massacre”, que gira em torno de um grupo de ativistas que passam a ser caçados até a morte.

Outros títulos também compõem a programação. “Twisters” e “Como Vender a Lua” seguem em exibição na cidade. Corra já para a sala mais próxima e viva essa experiência!

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!