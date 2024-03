Sexta-feira Santa em Anápolis contará com a Via Sacra Encenada preparada pela Paróquia Sant’Ana

Emocionante encenação da Paixão e Morte de Jesus Cristo ocorrerá a partir das 19h30, na Praça Santana

Publieditorial - 28 de março de 2024

Organizada pelo movimento JUTA, a Via Sacra Encenada é um evento gratuito, aberto ao público. (Foto: Divulgação)

Regada de fé, simbolismo e emoção. Assim é marcada a semana da Páscoa, em que cristãos de todo país se unem para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo.

Tornando esse momento ainda mais especial em Anápolis, o movimento Juventude Unida Trabalhando com Amor (JUTA) realizará nesta Sexta-feira Santa (29), na praça Santana, a Via Sacra Encenada.

Já tradicional na cidade, o evento gratuito ocorre há mais de 20 anos e mostra, em detalhes, não somente como foi a morte de Jesus, mas também como Ele venceu, trazendo assim um misto de emoções para o público.

Por mais que a história não mude, a bela apresentação sempre encontra um jeito de inovar e aquecer o coração dos anapolinos. Neste ano, ela chega com novos elementos e com a missão de encantar ainda mais os fiéis.

“Eu acredito que o público com certeza pode esperar uma apresentação linda, cheia de muita emoção, de músicas novas, de personagens incríveis. Vai ser com certeza emoção à flor da pele. Vai ser um espetáculo muito bonito de assistir e com nosso jeito caseiro, nosso jeito cheio de amor, que a Juta faz a vida toda”, afirmou a coordenadora do projeto, Lara Mina.

Para os interessados em acompanhar, a encenação da Paixão e Morte de Jesus Cristo ocorrerá a partir das 19h30, na Praça Santana.

Mais informações sobre a Via Sacra podem ser obtidas por meio do Instagram do movimento JUTA ou pelo perfil da Paróquia Sant’Ana na rede.