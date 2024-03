Loja de assistência telefônica viraliza com vídeo inusitado ensinando clientes a salvar aparelho molhado

Durante encenação, proprietário tem atitude inacreditável para explicar aos seguidores passo a passo

Gabriella Licia - 29 de março de 2024

Proprietário de loja viralizou com ideia inusitada para marketing da empresa. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

O perfil de uma loja de assistência técnica de celulares, localizada no Setor Central de Anápolis, viralizou no Instagram com um vídeo mostrando o momento que o proprietário joga um homem no lago do Parque Ipiranga, no bairro Jundiaí. Os internautas se divertiram com as imagens.

Na ocasião, Victor Gabriel Ramos Medeiros, dono da Vitec, aparece no parque vestido com um moletom, enquanto o outro “ator” da cena caminha falando em uma ligação.

Neste momento, o comerciante arrasta ele para dentro do lago e começa a explicar que ‘imprevistos podem acontecer’.

“Seu celular molhou? Imprevistos acontecem. O que você vai fazer? Mandar mensagem aqui no Instagram da Vitec, trazer o quanto antes, pois esse celular tem que ser consertado rápido (…) Em alguns casos, em apenas 45 minutos você já leva o seu telefone para casa. Vem para Vitec, vem”, disse.

O que mais chamou a atenção dos internautas é que, durante a gravação da propaganda, o ator jogado na água grita inúmeras vezes “eu não sei nadar, socorro!”. Inclusive, Vitor responde ‘espera só um minutinho’ e continua com a divulgação do serviço.

Plot Twist

Evidentemente, a cena não passou de uma brincadeira. O ator é, na verdade, irmão do proprietário. Matheus Medeiros Ramos trabalha com Victor na loja de assistência técnica há vários anos e encarou as atuações para reproduzir vídeos nas redes sociais.

Inclusive, no perfil há uma série de conteúdos em tom de humor, onde Matheus é o alvo das ‘zoeiras’.

Nos comentários, diversas pessoas comentaram sobre a genialidade para o marketing da empresa e riram da situação. Confira!