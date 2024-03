Queda de temperatura, tempestades e rajadas de ventos devem marcar o sábado (30) em Goiás; veja cidades mais afetadas

Precipitações podem atingir 20 a 30mm por hora, mas podem alcançar até mesmo a marca dos 50 mm ao longo do dia

Samuel Leão - 29 de março de 2024

Goiânia, Pirenópolis e outras cidades goianas receberam alerta de tempestades. (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

Durante o sábado (30) de aleluia, diversos municípios em Goiás devem passar por tempestades e receber fortes rajadas de vento de até 60 km/h. Tal contexto será provocado pela combinação entre calor e umidade.

A previsão foi divulgada pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que também apontou quais serão as cidades que deverão ser mais afetadas.

As precipitações devem variar de 20 a 30 mm, mas podem alcançar até mesmo a marca dos 50 mm. Já as rajadas de vento terão até 60km/h de velocidade, podendo ser acompanhadas de raios.

As temperaturas mínimas para o estado serão de 17 °C, especialmente nos municípios localizados nas regiões Sul e Leste, enquanto as máximas devem chegar a 33 °C, principalmente no Oeste e Norte.

Segundo o boletim, Goiânia integra a lista das localidades afetadas, com a umidade do ar variando de 55% a 95%, e temperatura chegando até os 29 °C. Além da capital, Ceres e Pirenópolis também devem receber fortes precipitações.

Confira abaixo as cidades que podem ser atingidas por tempestades no sábado (30):

Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Amaralina, Americano do Brasil, Aparecida de Goiânia, Araçu, Araguapaz, Aruanã, Barro Alto, Bonópolis, Britânia, Buritinópolis, Campinaçu, Campinorte, Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Caturaí, Cavalcante, Ceres, Cocalzinho de Goiás, Colinas do Sul, Cristianópolis, Damianópolis, Estrela do Norte, Flores de Goiás, Formoso, Goianésia, Guarinos, Hidrolina, Iaciara, Ipiranga de Goiás, Itapaci, Itapuranga, Mambaí e Mara Rosa.

Matrinchã, Mimoso de Goiás, Minaçu, Montividiu do Norte, Morro Agudo de Goiás, Mozarlândia, Mundo Novo, Mutunópolis, Niquelândia, Nova América, Nova Crixás, Nova Glória, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Roma, Novo Planalto, Pilar de Goiás, Piracanjuba, Pirenópolis, Planaltina, Porangatu, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, Santa Tereza de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, São João d’Aliança, São Miguel do Araguaia, São Patrício, Simolândia, Sítio d’Abadia, Teresina de Goiás, Trombas, Uirapuru, Uruaçu, Uruana, Vila Boa, Vila Propício, São Luíz do Norte e Goiânia.