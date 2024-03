Situação do Solidariedade em Anápolis é a nova dor de cabeça de Denes Pereira

Presidente estadual do partido não está em condições de bater o pé para manter a legenda sob controle de Coronel Adailton

Pedro Hara - 29 de março de 2024

Denes Pereira durante evento de filiação de Coronel Adailton ao Solidariedade. (Foto: Sérgio Rocha/Alego)

A disputa pelo Solidariedade em Anápolis aumentou a dor de cabeça de Denes Pereira, presidente estadual do partido em Goiás.

A pedido de Eurípedes Júnior, que é muito próximo ao PT, o fundador, autoridade máxima na legenda, Paulinho da Força, concorda em coligar o Solidariedade com a chapa de Antônio Gomide (PT) em Anápolis.

O movimento de cúpula deixa em situação desconfortável o deputado estadual Coronel Adailton (SD), que já havia fechado publicamente apoio à pré-candidatura de Márcio Corrêa (MDB).

Denes, assim como o deputado estadual, foi pego de surpresa e tenta silenciosamente contornar a situação.

Bom de bastidor, ele também sabe que no momento a situação dele junto à cúpula do partido não é de fazer exigências. Pelo contrário!

Por ter sido um dos alvos da Operação Endrôminas, Denes também estaria na corda bamba para se manter como cacique do Solidariedade a nível estadual.

Rápidas apurou que ele se deslocou a Brasília nesta quinta-feira (28) para falar com Paulinho da Força. Foi sem Adailton, que está tranquilão no Araguaia para resolver assuntos particulares.

Em 2016, o Solidariedade também foi entregue a Roberto Naves, então no PTB, quando já havia decidido apoiar a reeleição de João Gomes – à época no PT.

Agora, Antônio Gomide, que lidera as pesquisas para o pleito de 2014 com ampla margem, beneficia-se diretamente.

Poderá escutar de Paulinho que a Nacional costuma acertar mais nas apostas em Anápolis e que, no fundo, o deputado coronel não se importa.

Saída de Márcio Cândido abre caminho para Rebeca Romero no PSD

A possível filiação de Márcio Cândido ao PL na próxima quarta-feira (04) abre espaço para a chegada de Rebeca Romero (sem partido) à legenda.

Rebeca é pré-candidata a vereadora e cotada como vice na chapa encabeçada por Antônio Gomide (PT).

Geverson Abel retorna à Câmara e deixa Sedec após quatro meses

Vereador licenciado, Geverson Abel (Republicanos) está de volta à Câmara de Goiânia. Ele havia deixado temporariamente o cargo em dezembro para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec).

Com o retorno do parlamentar, quem deixa a Casa é Jaiminho (Avante) — que se despediu dos colegas de parlamento nesta semana.

Lançamento de Vanderlan aumenta lista de pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia

O anúncio da pré-candidatura de Vanderlan Cardoso (PSD) aumenta a lista de possíveis concorrentes à Prefeitura de Goiânia.

O senador se junta à Adriana Accorsi (PT), Gustavo Gayer (PL), Lucas Kitão (PSD), Rogério Cruz (Republicanos) e Leonardo Rizzo (Novo).

Ainda existe a possibilidade de que Sandro Mabel (Republicanos) entre para o grupo nos próximos dias. O ex-deputado federal é cotado como candidato da base caiadista.

Mania de Wilder chama atenção e divide opiniões

Wilder Morais (PL) é um dos homens mais ricos de Goiás e não faz questão nenhuma de esconder o poderio financeiro por onde passa.

As chegadas pomposas do senador em helicóptero aos eventos para os quais é convidado tem virado assunto nas rodas de conversas. Existem aqueles que defendem a postura, enquanto outros criticam a ostentação.

Federação Goiana divulga datas da final do Campeonato Goiano

Está marcado para os dias 31 de março e 07 de abril os jogos da final do Campeonato Goiano, que será disputada entre Vila Nova e Atlético.

A primeira partida será no Onésio Brasileiro Alvarenga, casa do Vila, enquanto a segunda será no Antônio Accioly, estádio do Atlético. Os confrontos serão às 16h.

Mariane Stival é a entrevistada da semana

Pré-candidata do PDT à Prefeitura de Anápolis, Mariane Stival é a entrevistada desta semana do ‘6 perguntas para’.

As respostas serão compartilhadas no domingo (31) pelo site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para organização do festival Goiânia Noise, que escolheu 12 artistas e bandas independentes para gravar um álbum durante o evento.

O evento está programado para ocorrer entre os dias 12 e 14 de abril e as canções serão gravadas durante os três dias de shows.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) de Goiânia. A obra realizada na rotatória da Avenida H, próxima ao Flamboyant, apesar de sinalizada pode provocar acidentes para motoristas mais desavisados.

A abertura de uma trincheira coloca em risco motoristas que trafegam pelo local. As placas que sinalizam a obra estão próximas ao buraco, sem deixar uma margem de segurança para que os condutores dirijam com segurança.