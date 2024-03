Um novo amor vai bater na porta das pessoas de 3 signos

Um amor puro, calmo e amigável chegará para causar uma reviravolta, o que será maravilhoso para ambos

Gabriella Licia - 29 de março de 2024

(Imagem: Ilustração/Budgeron Bach/Pexels)

Excelentes notícias estão próximas para alguns signos que perceberão um novo amor batendo à porta, pedindo para ficar e compartilhar uma vida a dois como sempre sonharam.

É bem possível que já tenham se encontrado e trocado algumas palavras, talvez estejam até conversando agora mesmo. Não há como escapar do que o destino tem reservado para você!

Um amor puro, calmo e amigável chegará para causar uma reviravolta, o que será maravilhoso para ambos (apesar da chegada do Mercúrio Retrógrado estar cada vez mais próxima).

Imaginem aquele tipo de casal querido pelos amigos, divertido e leve? Pois é, será exatamente assim. Não tenham receio de um novo começo.

Para descobrir quais signos estamos nos referindo, confira a lista abaixo e as orientações que o horóscopo ofereceu para cada um. Veja também algumas instruções para não acabarem estragando tudo! (Leia com base no seu signo solar e/ou ascendente).

Um novo amor vai bater na porta das pessoas de 3 signos:

1. Gêmeos

Os geminianos estão atravessando fronteiras, fechando alguns ciclos e começando a vislumbrar novas oportunidades. Existe alguém muito próximo buscando uma conexão. Permitam-se!

O presente não deve ser punido pelo passado e não é sensato privar-se para sempre. Vocês têm mais afinidades do que imaginam e devem se aventurar nesse relacionamento!

A comunicação inicial pode ser um pouco difícil, mas não desanimem! Valerá a pena insistir nessa ocasião.

2. Escorpião

Assim como os geminianos, os escorpianos também estão próximos de alguém muito especial. Ambos carregam receios, traumas, mas também uma grande vontade de descobrir o novo.

É melhor não se esconderem atrás dos problemas antigos e encararem de frente essa possibilidade incrível. O universo tem dado boas chances a vocês! Acordem para a vida!

3. Peixes

Os piscianos também podem encontrar uma pessoa nova a qualquer momento. Ela está mais próxima que imaginam. Vocês terão muito em comum, principalmente as inseguranças.

Será preciso ter muita calma e força de vontade para conseguirem se acertar, mas o esforço será muito bem recompensado também!

