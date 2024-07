Atlético Goianiense joga contra o Bahia nesta quarta-feira (24); saiba onde assistir

Dragão vem de cinco derrotas consecutivas e precisa vencer para lutar contra o rebaixamento

Augusto Araújo - 24 de julho de 2024

Atlético vem de cinco derrotas seguidas no Brasileirão. (Foto: Divulgação/ ACG)

Nesta quarta-feira (24), O Atlético Goianiense vai enfrentar o Bahia, em Goiânia, para tentar dar fim à sequência de derrotas recentes da equipe.

O jogo acontece no Estádio Antônio Accioly, no setor Campinas, a partir das 21h30.

O Dragão não vence uma partida desde o dia 15 de junho, contra o Fluminense. Desde então, são nove duelos sem vitória da equipe da capital – sendo que perdeu as últimas cinco disputas.

Atualmente, o Atlético se encontra lutando para fugir da zona de rebaixamento, mas se encontra na última posição, com 11 pontos; São seis a menos do que o Vitória, 16º colocado.

Já o Bahia está na briga pelas primeiras colocações do Brasileirão e vem de uma derrota por 1 a 0 contra o Corinthians.

Apesar do revés, o Tricolor Baiano se encontra na 6ª posição e pode subir dois andares no ranking do campeonato, caso saia vencedor.

A partida será transmitida no sinal aberto da TV Globo, para os estados de Goiás e Bahia. Para os demais estados, o jogo é transmitido pelo Premiere, pelo site do Globo Esporte e pela plataforma Globoplay.