‘Consegui chegar nessa posição pelo convite e apoio dele’, reconhece Mariane Stival sobre Dominguinhos

Pré-candidata do PDT é a entrevistada dessa semana do '6 perguntas para'

Pedro Hara - 31 de março de 2024

Marine Stival é pré-candidata do PDT em Anápolis. (Foto: Arquivo Pessoal)

Pré-candidata do PDT à Prefeitura de Anápolis, Mariane Stival caminha junto com o presidente da Câmara Municipal, Domingos Paula (PDT).

Ela assumiu a pré-candidatura após a desistência de Pedro Sahium (PDT), que segundo o próprio “não conseguiu viabilizar” o nome à Prefeitura de Anápolis.

Ao ‘6 perguntas para‘ desta semana, a advogada e professora universitária diz não existir nenhuma tensão com o ex-prefeito e que o convite para ser pré-candidata só ocorreu após Sahium retirar a dele.

Antes de filiar-se ao PDT estava no PV, onde também foi lançada pré-candidata à Prefeitura de Anápolis por Dominguinhos, então comandante do partido, que migrou para o PDT e levou Mariane junto.

Ela diz ter “gratidão e lealdade” a Dominguinhos, pois ele foi a única pessoa que a deu “voz e espaço” após as eleições de 2020.

Questionada sobre o espectro político que se identifica, a pré-candidata optou por não assumir um lado e que está “trabalhando por um governo para todos”.

Ela também criticou o “radicalismo e a falta de diálogo”, dizendo que estes dois pontos “impedem uma gestão pública efetiva”.

6 perguntas para Mariane Stival

1 – Você é uma advogada e professora universitária respeitada em Anápolis e isso fez você ter uma boa votação para Câmara de Vereadores em 2020 com uma plataforma de defesa dos direitos humanos. Dessa vez, o que motiva querer dar um passo mais longo?

Mariane Stival: Primeiramente, obrigada pelo reconhecimento de meu trabalho. São 21 anos de muita dedicação em nossa cidade. Nas últimas eleições 1.023 pessoas depositaram sua confiança em mim em uma eleição difícil e nunca tive uma estrutura política montada para isso. Eu defendo que as pessoas tenham acesso a todos os seus direitos. Acesso à saúde, educação com valorização e vagas, moradia digna, empregos, economia com responsabilidade. Defendo um governo que seja para todos! Tenho o perfil da inclusão e respeito ao pluralismo e à diversidade. Um governo deve ser para Todos!

2 – Você foi anunciada pré-candidata pelo PV e agora pelo PDT. Esse projeto caminha paralelo ao de Domingos Paula, presidente da Câmara. Ele é seu mentor?

MS: Após as últimas eleições, mesmo com uma votação expressiva, ninguém nunca havia me dado espaço. Domingos Paula, anos depois, entrou em contato comigo e foi a única pessoa que me deu voz e espaço. É o presidente do PDT e da Câmara Municipal. Tenho gratidão e lealdade à única pessoa que, além de dar espaço para uma mulher, me convidou para ser pré-candidata à prefeita. Ele convidou uma mulher e isso é muito significativo. Sempre foi respeitoso comigo e confia no meu trabalho. Além de presidente do meu partido, se tornou um amigo. Sou pré-candidata pelo PDT e ele é o presidente do partido. Apenas consegui chegar nessa posição pelo convite e apoio do Presidente.

3 – Qual risco de algum acordo de cúpula inviabilizar sua candidatura?

MS: Aceitei este convite porque vi a possibilidade de uma mulher assumir uma posição de protagonista nas eleições majoritárias. Infelizmente, ainda é um cenário em que homens são maioria e vejo mulheres políticas fazendo um trabalho brilhante, mas são colocadas como coadjuvantes. Temos capacidade para sermos protagonistas na história política de Anápolis. Não há nenhum diálogo sobre acordos inviabilizarem minha candidatura. Sou a única pré-candidata, mulher, à prefeita de Anápolis e estou absolutamente focada, trabalhando diariamente, para ser a futura prefeita de Anápolis!

4 – A qual espectro político você se considera mais próxima?

MS: Um dos grandes problemas que enxergo no cenário político é essa forma de, às vezes não enxergar os pré-candidatos e só enxergar se é um espectro de direita ou esquerda. Sou uma pré-candidata à prefeita que está trabalhando por um governo para todos! O radicalismo e a falta de diálogo, historicamente já mostraram que impedem uma gestão pública efetiva. Meu perfil é de trabalhar por um governo para todos. E, caso seja vitoriosa, não vou perguntar para uma pessoa qual espectro político dela ao me pedir auxílio na conquista do seu direito. Se essa pessoa precisa de saúde, de vagas em escolas e creches, eu olho a pessoa. É meu dever cuidar das pessoas e da cidade, independente de espectro político. Sou pré-candidata pelo PDT e transito muito bem no cenário político. Meu espectro é meu dever e compromisso com as pessoas e com a cidade!

5 – O ex-prefeito Pedro Sahium, que chegou a ser pré-candidato, agora apoia sua pré-candidatura?

MS: Pedro Sahium foi um prefeito reconhecido por colocar as contas da Prefeitura de Anápolis em dia. Um entusiasta político respeitado. Um professor respeitado. Fazemos parte do mesmo grupo político e ele tem minha admiração. Pedro chegou a ser pré-candidato pelo PDT e teve o compromisso social de já responder as razões que o levaram a deixar a pré-candidatura. Em seguida, recebi o convite para ser a pré-candidata e aceitei. Tivemos diálogos centrados no melhor para os projetos de governo para nossa cidade. Pedro Sahium manifestou seu apoio a minha pré-candidatura, o que me alegra muito, ante sua história e experiência política.

6 – Como a gestão Roberto Naves será lembrada pela população?

MS: É uma resposta que está nas mãos do futuro, pois o prefeito Roberto ainda está governando. É um prefeito de 2 mandatos e todo governo, seja do atual ou dos antecessores, tem seus prós e contras. Por esta razão, já lancei projetos de governo que buscam a ampliação e inovação nas políticas públicas da cidade. Acesso à efetiva moradia com dignidade, ampliação da educação e valorização dos profissionais, saúde de portas abertas com responsabilidade financeira. E, com o projeto, “Pré-candidata à Prefeita Presente nos bairros”, já estou cumprindo esta agenda. A proximidade com as pessoas é fundamental na gestão pública. Mas posso responder que estou trabalhando para que o futuro um dia “diga” que Anápolis teve a melhor prefeita de sua história! Aí sim, minha jornada estará completa!

