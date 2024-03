Jovem é assediada sexualmente enquanto amamentava o filho em reunião familiar

No momento do ocorrido, vítima estava em um cômodo reservado e chegou a pedir para que o homem se retirasse do local

Da Redação - 31 de março de 2024

Assédio ocorreu na casa de um parente, durante encontro familiar. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 25 anos, foi assediava sexualmente enquanto amamentava o filho, de 1, durante uma reunião familiar ocorrida na manhã deste domingo (31), em Goianésia.

A mãe estava com o marido e o pequeno na casa de um parente, quando em um determinado momento foi para um cômodo privativo para amamentar a criança.

Um amigo da família então entrou no quarto, ligando a lanterna do celular para olhá-la e perguntando se o bebê era filho dela. Desconfortável, a jovem pediu para que ele se retirasse do local.

Apesar do pedido, o suspeito permaneceu e partiu para cima da jovem tentando puxar a parte da blusa que tapava o outro seio, enquanto tocava o que ela estava utilizando para amamentar.

Assustada, ela empurrou o assediador para se defender e chamou o marido para irem embora.

Apenas quando chegou segura em casa, a jovem denunciou o fato. A Polícia Militar (PM) então deslocou com a família para o local em que tudo ocorreu, sendo possível deter o suspeito.

Após ser levado ao hospital para passar pelo exame de corpo de delito, o homem foi apresentado à autoridade policial.