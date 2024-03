Os sobrenomes que dão direito a morar na Europa com a família

Para muitos, o reconhecimento representa mais do que apenas um status legal; é uma oportunidade de se reconectar com suas origens, cultura e identidade

Anna Júlia Steckelberg - 31 de março de 2024

Movimento no terminal 3 do aeroporto internacional de Guarulhos. (Foto: Eduardo Anizelli/ Folhapress)

A Itália é conhecida não apenas por sua rica história, cultura e culinária, mas também por oferecer uma oportunidade única para muitos indivíduos ao redor do mundo: a possibilidade de obter a cidadania italiana por meio do reconhecimento de sobrenomes italianos. Este processo, conhecido como “jus sanguinis” ou “direito de sangue”, permite que descendentes de italianos obtenham a cidadania italiana e, consequentemente, o direito de morar na Europa com suas famílias.

Para muitas pessoas de ascendência italiana que residem fora do país, especialmente na América do Sul e na América do Norte, o reconhecimento da cidadania italiana abre portas para uma vida na Europa, possibilitando uma conexão direta com suas raízes culturais e familiares.

Existem vários sobrenomes italianos que são comumente reconhecidos para este fim. Sobrenomes como Rossi, Bianchi, Russo e Esposito estão entre os mais difundidos e reconhecidos em todo o mundo como símbolos da herança italiana. No entanto, além dos sobrenomes mais comuns, existem também muitos outros menos conhecidos que podem conferir o direito à cidadania italiana.

O processo para obter a cidadania italiana através do reconhecimento de sobrenomes pode variar de acordo com as leis italianas e as circunstâncias individuais de cada requerente. Em geral, os descendentes de italianos devem fornecer documentos que comprovem sua ascendência e seguir os procedimentos exigidos pelo consulado italiano ou pelas autoridades competentes.

Para muitos, o reconhecimento da cidadania italiana representa mais do que apenas um status legal; é uma oportunidade de se reconectar com suas origens, cultura e identidade italiana. Além disso, oferece a chance de explorar novas oportunidades educacionais, profissionais e de estilo de vida na Europa, juntamente com suas famílias.

Em resumo, os sobrenomes italianos que concedem direito à cidadania europeia são uma porta de entrada para um novo capítulo na vida de muitas pessoas, permitindo-lhes explorar e abraçar completamente sua herança italiana enquanto constroem um futuro promissor ao lado de seus entes queridos.

Os sobrenomes que dão direito a morar na Europa com a família:

