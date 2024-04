Moradores denunciam descaso e abandono de entulhos em bairro de Anápolis: ‘dengue tá solta, querem matar a gente?’

Ao Portal 6, denunciantes relataram que, além da falta de cuidados, a própria Prefeitura deixou para trás lixo e entulhos de trabalhos antigos

Davi Galvão - 01 de abril de 2024

Lotes baldios cheios de mato e entulhos no bairro preocupam moradores. (Foto: Arquivo Pessoal)

Desviar-se de entulhos, mato, galhos de árvore a até mesmo sofás tornou-se quase uma necessidade por quem caminha pelas ruas da Vila Santa Isabel, localizada na região Norte de Anápolis.

Em denúncias encaminhadas ao Portal 6, diversos moradores relataram o estado precário que a região se encontra, passando a sensação de ter sido “abandonada pela Prefeitura”, com lotes onde o mato que cresce no interior chega a “saltar” para a rua.

Telma Gomes Alves, de 61 anos, passou um terço desse tempo morando no bairro. À reportagem, ela destacou que não se trata de um problema pontual e, muito menos, recente.

“Faz pelo menos uns dois anos, não sei o que aconteceu, parece que ninguém mais nem se preocupa com o que acontece aqui. Não é nem só pela questão estética, mas tem gente morrendo de dengue, Anápolis tá liderando as mortes, eles não se importam? A doença tá aí, o que eles querem? Matar a gente?”, questionou, indignada.

Em registros, é possível ver diversos lotes abandonados, com o mato escapando para a rua, o que acaba criando diversos focos para a reprodução do Aedes aegypti.

Além da falta de roçagem, outro problema que incomoda quem vive por lá é a grande concentração de entulho no meio das calçadas, com até mesmo móveis estando abandonados há meses na localidade.

Outro morador, que mantém um comércio na região há mais de 20 anos e preferiu não ser identificado, afirmou que, até mesmo quando o trabalho de roçagem é feito, é deixado “pelas metades”.

“Aquela praça ali na frente do Barriga Cheia, eles [a Prefeitura] vieram há um mês quase capinar, mas deixaram os sacos cheios de mato lá mesmo, nem levaram. Será que é para a gente fazer o que com isso?”, denunciou.

Nathalia Leite DePaula, de 24 anos, que acabou de se mudar para o bairro, também expôs a situação preocupante que vem experienciando.

“Não foi uma primeira experiência positiva. É muito lote abandonado, alguns fedem, e agora com a dengue, dá um medo até de deixar a janela aberta”, contou.

A situação, no entanto, não se restringe apenas à Vila Santa Isabel. No Jardim das Américas, região adjacente ao bairro em questão, a falta de roçagem e os perigos envolvendo a proliferação da doença fizeram os próprios moradores resolverem o problema.

Deborah Cristina, de 41 anos, que mora no local com o marido já há quase uma década, afirmou ter ficado cansada de conviver com o risco de contrair alguma doença e resolveu, ela mesma, dar um fim ao mato que crescia no terreno baldio em frente à casa que reside.

“É um absurdo isso, tá que o dono do lugar devia cuidar disso, mas se não cuida, a Prefeitura deixa só acontecer? Com o tanto de gente morrendo? Não tem a menor lógica!”, se indignou.

O que dizem os responsáveis

A Prefeitura de Anápolis, apesar de ter recentemente divulgado uma lista de bairros que receberiam serviços de roçagem em lotes baldios, não incluiu, para este mês, os bairros citados.

Responsável também pelo recolhimento de entulhos, móveis e similares abandonados pelas ruas, a administração pública, mais uma vez, não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem.

A Quebec Ambiental, responsável pela coleta de lixo doméstico em Anápolis, também foi procurada pelo Portal 6 e destacou que a responsabilidade referente a entulhos, móveis e “frutos” dos procedimentos de roçagem fica a cargo da Prefeitura.