Cantor sertanejo goiano viraliza após escolher jeito inacreditável para pedir namorada em casamento

Vídeo que mostra a cartada 'especial' no jogo já acumula mais de 500 mil visualizações

Thiago Alonso - 02 de abril de 2024

Partido do jogo de cartas escondia um ‘segredo’. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor sertanejo Guilherme, da dupla com Hugo, surpreendeu a namorada, Marcela Fortunato, com um pedido de casamento um tanto quanto inusitado durante uma partida de Uno.

O vídeo, publicado no perfil da noiva, no TikTok, já acumula mais de 500 mil visualizações e 55 mil curtidas.

No registro, o casal, que está sentado lado a lado, brinca normalmente com outros amigos.

Em certo momento, Marcela questiona o até então namorado se ele estava “armando” para ela. Porém, ele apenas ri.

Logo, Guilherme passa uma carta ‘especial’ para a mão da futura esposa. Nela, está escrito o pedido: “Quer ser minha noiva?”

No entanto, a jovem não parece acreditar na pergunta e apenas sorri, o chamando de brincalhão.

Poucos segundos depois ela percebe, que, na verdade, aquele tinha sido um pedido de casamento de verdade.

Com isso, o cantor abre uma caixa com as alianças, oficializando de uma vez por todas o noivado.

Nas redes sociais, os internautas se surpreenderam com a criatividade do artista.

“Ela está tão plena”, destacou uma seguidora. “Eu estaria surtando, jogando as cartas para o ar de tanta felicidade”, completou.

“Tão fofo esses dois, amo demais eles juntos”, comentou um fã do sertanejo. “Me chama para o casamento”, apontou outro.