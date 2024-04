Gêmeas idênticas se casam com gêmeos e ciência mostra descoberta surpreendente

Caso raro foi comentado por médicos e deixou os internautas confusos

Gabriella Licia - 25 de abril de 2024

Casal de irmãs e irmãos gêmeos. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Tem dado o que falar na internet o caso de duas irmãs gêmeas que decidiram se casar com outros dois irmãos gêmeos, tiveram filhos e agora conquistaram um fenômeno raro na família.

Os integrantes da história, Kerissa, Vanessa D’Arpino, Jacob e Lucas Sealby, vivem no estado do Oregon (EUA). Segundo a revista People, como a genética dos gêmeos univitelinos são muito semelhantes, os dois casais tiveram bebês também com traços genéticos parecidos.

Assim, a ciência explica que, mesmo sendo – tecnicamente – primos, os nenéns também se tornaram gêmeos quaternários, devido à semelhança no DNA.

À revista, as irmãs contaram que sempre fizeram tudo juntas e agora, casadas, decidiram morar uma ao lado da outra. Karissa e Jacob se tornaram pais de Sofia, em 2022, e depois Vanessa e Lucas tiveram Adrian, em outubro de 2023.

O médico, Robert Green, geneticista do Hospital Brigham and Women’s em Boston, explicou ao site Today Show que as crianças, ‘embora tenham pais diferentes, são geneticamente irmãos’.

