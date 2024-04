Vacinas contra dengue serão doadas para outros municípios por causa de baixa procura em Goiânia

Vacinação vem sendo destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

Davi Galvão - 02 de abril de 2024

Esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas (Foto: Reprodução/Iron Braz)

Devido à baixa procura pela vacina da dengue em Goiânia, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) determinou que a Prefeitura recolhesse as doses distribuídas na capital, para que sejam então reencaminhadas a outros municípios.

Inicialmente, a cidade recebeu 34.234 doses do imunizante, porém, desde o início da vacinação, no dia 15 de fevereiro de 2024, aplicou pouco mais de 18 mil, o que representa apenas 52,7% do total.

Com a data de vencimento das vacinas se aproximando, a SES interviu para que não houvesse a necessidade de descartar o material, que expira no dia 30 de abril.

A expectativa é que o município fique com 10% do estoque existente atualmente. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aguarda um número definitivo para definir a quantidade de unidades que continuará aplicando o imunizante. A previsão é que até esta quarta-feira (03), a vacinação volte a ser realizada na capital.

Inicialmente, a vacinação vem sendo destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.