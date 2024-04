São inacreditáveis os objetos esquecidos em motel de Goiânia

Empresária divulgou vídeo com lista e acabou surpreendendo milhares de pessoas

Thiago Alonso - 03 de abril de 2024

Vídeos publicados no Instagram da empresária já acumulam mais de 08 milhões de visualizações. (Montagem: Reprodução/Redes Sociais)

Já parou para imaginar quais tipos de coisas são esquecidas dentro de um motel? Muito além de preservativos e roupas abandonadas, uma empresária em Goiânia abriu as portas do estabelecimento e mostrou o quão inusitada pode ser uma visita aos achados e perdidos do local.

Krisley Marques (@krisleyguimaraes), que possui um empreendimento na GO-070, viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo mostrando os objetos deixados nos quartos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Krisley Marques (@krisleyguimaraes)

A publicação já chegou a quase 8 milhões de visualizações, e também conta uma segunda parte, que soma mais 640 mil cliques.

Nos vídeos, a empresária explicou que alguns dos itens foram deixados há algum tempo, como, por exemplo, um cinto da moda, que já estaria até mesmo enferrujando.

Ela também mostra uma chave de um carro, que ela diz não fazer ideia como o cliente foi embora sem levá-la.

Em seguida, a mulher mostra uma aliança “bem grossa” e de ouro, que conforme dito por ela, não sabe “se deu ruim, ou o que aconteceu”.

Logo, uma sacola com vários relógios de diversos tamanhos e cores é apresentada, incluindo até mesmo um modelo digital, esquecido em novembro de 2023.

Na segunda parte do vídeo, Krisley começa com um pneu de carro, que segundo ela, já está guardado há muito tempo no local.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Krisley Marques (@krisleyguimaraes)

Por fim, ela mostra um travesseiro deixado para trás, e ainda questiona “por que ele trouxe um travesseiro, eu não sei”, visto que em motéis já são disponibilizados estes itens.