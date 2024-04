Influencer viraliza com desabafo sobre baladas de Goiânia: “nunca vi tanto homem feio por metro quadrado”

Vídeo foi compartilhado por ela na página oficial no Tiktok e já acumula mais de 97 mil visualizações

Gabriella Pinheiro - 29 de abril de 2024

Influenciadora Yara Santos. (Foto: Reprodução/ TikTok)

A noite de curtição em uma baladinha de Goiânia não saiu como planejada e fez com que a influenciadora Yara Santos viralizasse nas redes sociais pelo cenário inesperado encontrado por ela durante a experiência.

O vídeo foi compartilhado na página oficial no TikTok e já acumula mais de 97 mil visualizações e 10 mil curtidas na plataforma.

Na gravação, ela conta que decidiu sair para aproveitar a vida noturna na capital, ao lado de um amigo, nas boates Moema e Azzure, mas se deparou com algo que a desagradou.

“É por isso que as mulheres aqui de Goiânia elas bebem. Vou falar uma coisa, a vida da mulher aqui em Goiânia, que tem bom gosto e é seletiva, é difícil. Eu fui para uma baladinha sexta, duas baladinhas, me falaram que era a melhor baladinha de Goiânia, uma tal de Azzure e um tal de Moemas. Gente, eu nunca vi tanto homem feio por metro quadrado. Tinha uns agroboys, tinha um povo lá com chapéu, umas fivelas, mas pensa em uns homens feio”, diz.

Para piorar a situação, Yara ainda afirma que, além das aparências desagradáveis, ela também notou que os homens estavam com dentes em falta na boca.

“[…] E o tanto de homem faltando dente na boca? Pelo amor de Deus. O povo bota aquelas lentes de contato, mas não coloca na boca inteira. Vi um monte de boy sem dente na boca”, destacou.

Em um dado momento da gravação, ela também aproveita para relembrar uma experiência vivida por ela durante um evento, chamado The Sun.

De acordo com a influenciadora, havia uma desproporção em relação à quantidade de mulheres e homens, o que chamou a atenção.

“Fui numa festa ontem, uma tal de The Sun. Tinha 12 mulheres para cada homem, mulher bonita, viu? Porque as mulheres aqui de Goiânia são bonitas. Tinha as ‘maria baldinho premium’ e as ‘maria baldinho pobre’, mas tinha mais pobre do que premium ontem, porque o role não vendia dose, vendia garrafa. Então toda mesa que tinha garrafa tinha um monte de homem feio e um monte de muié gata”, explicou.

No final, ela ainda finaliza afirmando que deu sorte, pois não vai para balada “procurando macho” e revela que tentará sair novamente para encontrar um cenário mais agradável.

“Mas enfim, vida que segue. Hoje é a minha última tentativa de ver homem bonito, porque mulher bonita tem demais e mulher eu não to pegando ainda não”, finaliza.

Veja o vídeo: