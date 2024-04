Triunfo Concebra alerta para perigo da erosão na BR-060 caso ‘Prefeitura não tome providências’

Portal 6 denunciou o caso pela primeira vez no dia 19 de março, quando o buraco ainda se formava fora da pista marginal

Samuel Leão - 03 de abril de 2024

Maquinário da Triunfo Concebra agindo na erosão. (Foto: Divulgação/Triunfo Concebra)

Uma cratera, denunciada por comerciantes da região da Avenida Brasília, ao lado da BR-060, não recebeu a devida atenção e cresceu até às margens da rodovia. Após tomar medidas paliativas, a Triunfo Concebra afirmou que a situação pode se agravar ainda mais, caso a Prefeitura de Anápolis permaneça imóvel.

O Portal 6 denunciou o caso pela primeira vez no dia 19 de março, quando o buraco se formava por fora da pista marginal, galgada na terra e desgastada pelas chuvas.

Mesmo após o alerta, a situação seguiu sem intervenção do poder público, até que, no dia 28 de março, fortes chuvas derrubaram a estrada. Manilhas de escoamento ficaram expostas, e o trecho teve que ser cercado por fitas amarelas.

Na data, a concessionária responsável pela BR-060 foi até o local, munida de maquinário especializado, e realizou uma contenção para evitar a queda da rodovia. No entanto, a empresa frisou que a responsabilidade central do problema é da gestão municipal.

“A Triunfo Concebra esclarece que a erosão iniciou-se em propriedade privada, fora da faixa de domínio federal, avançou para a rua lateral, que não é de responsabilidade da Concessionária e, em seguida, avançando para o canteiro lateral da rodovia. As evidências desse progresso podem ser verificadas no Google Earth, vídeos de moradores e dos próprios veículos de imprensa que já vêm noticiando o tema há algum tempo“, disse a empresa, em posicionamento oficial à reportagem.

A Triunfo ainda reforçou que monitora a evolução da cratera desde o dia 28 de março e que já se reuniu com a Secretaria de Obras para alertar sobre o problema. Porém, o martelo ainda não foi batido em relação ao que será feito.

“É uma preocupação da Concessionária que, caso a Prefeitura não tome as providências e realize os serviços de sua responsabilidade no local, haja o agravamento da erosão, inclusive, no dia 01/04, ocorreu uma reunião com a Secretaria de Obras da Prefeitura de Anápolis, abordando o tema”.

Durante as últimas semanas, o Portal 6 tentou contato com a Prefeitura de Anápolis por diversas vezes, para entender a problemática – e as possíveis soluções – da região, mas nenhuma resposta foi dada.