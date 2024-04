Chuva forte deixa rastros de destruição em Goiânia

Defesa Civil emitiu alerta a moradores diante de forte tempestade, que gerou alagamentos e correntezas

Thiago Alonso - 04 de abril de 2024

Moradores da Vila Clemente registraram as enxurradas. (Foto: Reprodução/Luís Cláudio Cavalcante)

Uma forte chuva caiu nesta quinta-feira (04) em Goiânia, causando uma série de alagamentos e enxurradas por toda cidade.

A tempestade começou por volta das 16h, causando transtornos em diferentes pontos do município.

Um registro feito no setor Gentil Meireles, na região Norte da capital, mostra o momento em que uma caminhonete passa em meio a uma rua alagada, com a água na altura do para-choque do veículo.

Já em outro vídeo, gravado na Vila Clemente, também no Norte do município, é possível ver um motociclista tentando fugir de uma correnteza.

Conforme Luiz Cláudio, autor das imagens, ele teria caído na enxurrada e foi auxiliado por outro piloto a se levantar e empurrar o veículo até uma calçada, em segurança.

Moradores também relataram diversos pontos de trânsito paralisado na cidade, como no bairro Fazenda Caveiras, próximo ao Passeio das Águas Shopping. No setor Perim, também na região Norte, uma ponte ficou inacessível, por conta das fortes correntezas.

Diante das fortes chuvas, a Defesa Civil emitiu um alerta aos moradores que vivem próximos aos rios Meia Ponte, Anicuns, Agua Branca, Vaca Brava, Cascavel, João Leite, para que ficassem atentos ao risco de inundações.

O órgão também chamou a atenção para eventuais deslizamentos nos bairros Jardim Novo Mundo 02, Jardim América, Parque Amazônia e Santa Efigênia Perim.