Criança de 6 anos está desaparecida após ser levada por enxurrada em Aparecida de Goiânia

Vítima foi arrastada durante um forte temporal que atingiu a Região Metropolitana de Goiânia na tarde desta quinta-feira (04)

Thiago Alonso - 04 de abril de 2024

Corpo de Bombeiros está em busca da criança desaparecida. (Foto: Reprodução)

Uma criança, de 06 anos, desapareceu durante a tarde desta quinta-feira (04), em Aparecida de Goiânia. O caso teria ocorrido no cruzamento da rua Santa Cruz com a Avenida Contorno, no setor Cidade Livre.

Conforme o Corpo de Bombeiros, ela foi arrastada por uma enxurrada durante fortes chuvas registradas na Região Metropolitana de Goiânia.

Em um primeiro momento, vizinhos apontaram que, juntamente com o pequeno, estava um homem, que também foi puxado pela água.

Contudo, foram acionados equipes de buscas até o local, onde buscas pelas vítimas foram realizadas, e encontraram o adulto ainda com vida.

De acordo com a corporação, ele não teria sido levado pela água, diferente do que tinha sido dito anteriormente.

A criança continua desaparecida, e o Corpo de Bombeiro segue nas buscas por ela. Mais informações a qualquer momento.