Estádio Serra Dourada será palco da estreia do Atlético-GO contra Flamengo no Brasileirão 2024

Informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Gabriella Pinheiro - 04 de abril de 2024

Estádio Serra Dourada. (Foto: Mantovani Fernandes)

O estádio Serra Dourada, localizado na Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás, em Goiânia, será o palco para sediar a partida entre os times Atlético-GO e Flamengo, conforme a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A partida marca a estreia do time goiano no Campeonato Brasileiro de 2024 e está prevista para acontecer ainda neste mês, no domingo (14), às 16h. Tanto o início da venda dos ingressos quanto os valores ainda não foram divulgados.

Até o momento, foram definidas as nove primeiras rodadas que o ‘Dragão’ deverá enfrentar durante a competição. Boa parte delas acontecerão no Estádio Antônio Accioly, que fica na Avenida Perimetral, no Setor Campinas.

Conforme anunciado, a segunda partida acontecerá no dia 18 de abril, às 21h30. Desta vez, o time goiano enfrentará o Botafogo, no Nilton Santos, na capital fluminense.

Já no dia 21 de abril, o Atlético joga contra o São Paulo, às 18h30, no Antônio Accioly. Enquanto na 4ª rodada, a partida será contra o Inter no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), no dia 28 de abril, às 20h.

Na 5ª rodada, o time enfrentará o Juventude, no dia 06 de maio, no estádio Alfredo Jaconi, que fica em Caxias do Sul (RS), com início às 20h.

No dia 12 de maio, será a vez do ‘Dragão’ enfrentar o Cruzeiro, às 16h, também no Accioly. Já no dia 18 maio, a partida é contra o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 16h.

A penúltima rodada será contra o Corinthians, no dia 25 de maio, às 18h30, no Accioly. Enquanto a última, será contra o Fluminense, no dia 1º de junho, às 18h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).