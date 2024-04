Ré por sequestrar, torturar e agredir suposta amante do marido, Kelly Pires passará por nova audiência

Crimes foram cometidos em 2014 em conjunto com a sogra. Juiz não aceitou requerimento de reconhecimento de prescrição virtual solicitado pela defesa

Pedro Hara - 04 de abril de 2024

Kelly Pires, influenciadora digital. (Foto: Reprodução)

O juiz Samuel João Martins, da 1 ª Vara Criminal de Anápolis, marcou para 20 de agosto nova audiência de instrução com a influenciadora digital Kelly Pires.

A criadora de conteúdo é ré por sequestrar, torturar e agredir uma suposta amante do marido. Os crimes foram cometidos em 2014 e tiveram a sogra dela como cúmplice.

Conforme denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO), a vítima foi surpreendida na porta de casa e colocada em um carro.

Na sequência, iniciaram-se as sessões de tortura e agressão, que foram fotografadas e filmadas pela influenciadora digital. Kelly Pires e a sogra chegaram a ligar para a mãe da vítima, fazendo ela ouvir os gritos de socorro da filha.

Tudo só terminou quando o veículo foi abordado pela Polícia Militar (PM). À época, a influenciadora digital, a sogra e uma terceira envolvida foram presas, mas liberadas após pagamento de fiança.

Em audiência no último dia 12 de março, a defesa solicitou ao juiz Samuel João Martins reconhecimento de prescrição virtual. O MPGO foi contra e o magistrado indeferiu o pedido.

Sujeira nas unidades de saúde entra na mira do Ministério Público

A 9ª Promotoria de Justiça de Anápolis abriu inquérito civil para apurar a falta de equipe de limpeza nas Unidades Básicas de Saúde de Anápolis. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e a Fundação Universitária Evangélica (Funev) estão sendo investigadas e terão de prestar esclarecimentos ao promotor Marcelo de Freitas.

Justiça suspende divulgação de pesquisa eleitoral em Goianésia

A última pesquisa do Instituto Direct para corrida eleitoral em Goianésia teve a divulgação suspensa pela Justiça Eleitoral, que detectou indícios de manipulação após ação proposta pelo PRD.

Segundo o advogado Luciano Hanna, que representou a sigla, o questionário apresentado aos eleitores estava viciado e induzia resposta favorável ao pré-candidato Renato de Castro (UB) em detrimento aos demais postulantes. A pesquisa foi contratada pelo site Meganésia, que removeu a publicação.

Com gestão mal avaliada, prefeito de Aparecida perde apoio de Mendanha

Vilmar Mariano terá de deixar o MDB e arrumar outro partido para disputar a reeleição. Mal avaliado em Aparecida de Goiânia, ele perdeu o principal cabo eleitoral do município, Gustavo Mendanha, que juntamente com a base caiadista apoiará o ex-deputado federal Leandro Vilela na disputa.

Vilmarzinho era vice de Mendanha e assumiu o comando da Cidade Administrativa quando o ex-prefeito renunciou para disputar o Governo de Goiás em 2022.

Coronel Edson Raiado é retirado do Comando do COD

Portaria do comandante-geral da Polícia Militar de Goiás (PMGO), Marcelo Granja, retirou nesta quarta-feira (03) o Comando de Operações de Divisas (COD) de Edson Raiado. A medida foi tomada após a suspeita de que integrantes do grupo simularam confronto no caso da morte de duas pessoas no Setor Jaó, em Goiânia.

Para o lugar de Raiado, a PMGO designou o major Hugo de Carvalho que respondia pela Companhia de Patrulhamento Especializado (CPE) em Aparecida.

Médicos de Anápolis pedem socorro à Câmara Municipal

Transferências sem justificativas, remoções irregulares de locais de trabalho e omissão na fiscalização dos serviços prestados pelas Organizações Sociais (OSs) são algumas das diversas denúncias apresentadas pelos médicos efetivos do municípios e encaminhadas à Câmara Municipal.

Repercutido na tribuna pelo vereador José Fernandes (MDB), o documento é mais um pedido de socorro dos profissionais, que sofrem com o sucateamento da rede e já não sabem a quem recorrer. Para o Sindicato dos Médicos de Anápolis (Simea), existe omissão por parte da Semusa.

Nota 10

Para o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Anápolis, que teve 100% de resolutividade nos casos de homicídios ocorridos neste primeiro trimestre. Foram cinco homicídios registrados no período, o menor número em anos. O GIH é chefiado pelo delegado Vander Coelho.

Nota Zero

Para Viação Amazônia, que deixou moradores de Planaltina de Goiás sem ônibus por um dia inteiro. Sem receber, os funcionários da empresa tiveram de entrar em greve após negociações frustradas com a companhia.

*Colaborou Denilson Boaventura