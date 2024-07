Prioridade é voltar com as unidades de saúde 24h em Anápolis, adianta Gomide

Atualmente, o único local que funciona de portas abertas na cidade é a UPA da Vila Esperança

Pedro Hara - 15 de julho de 2024

Antônio Gomide, pré-candidato do PT à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Igor Caldas)

Pré-candidato à Prefeitura de Anápolis, Antônio Gomide (PT) definiu que uma das prioridades do mandato, caso seja eleito, é voltar com as unidades de saúde 24h.

Atualmente, o único local que funciona portas abertas na cidade é a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

Durante a gestão de Gomide, Anápolis contava também com o Hospital Municipal Jamel Cecílio e os Cais Jardim Progresso e Abadia Lopes.

Além das unidades de portas abertas, o petista pretende construir mais duas UPA’s na cidade, sendo uma no Recanto do Sol e outra no Bairro de Lourdes.