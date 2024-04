Receita de nutricionista para gordura no fígado: fácil de fazer e poucos ingredientes

Com apenas quatro itens baratos e gostosos, é possível fazer um chá muito eficiente e ajudar a combater o problema

Gabriella Licia - 04 de abril de 2024

Chá possui inúmeros benefícios para amenizar a gordura no fígado. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

A nutricionista Patrícia Leite decidiu compartilhar uma receita muito simples e acessível para diminuir a gordura no fígado e melhorar a qualidade de vida de quem sofre com a problemática.

Com apenas quatro ingredientes baratos e gostosos, é possível fazer um chá muito eficiente e ajudar a combater o problema.

Para simplificar: estamos falando da água, camomila, cúrcuma e o limão. Essa simples misturinha pode ser mais eficiente do que imaginamos. Basta ferver a água e adicionar os dois ingredientes. Entenda abaixo quais os pontos positivos de cada um!

A camomila é um ingrediente riquíssimo em benefícios para amenizar a gordura no fígado. Olha só!

1. Antioxidantes

A camomila contém antioxidantes que podem ajudar a proteger as células do fígado contra danos causados por radicais livres, contribuindo assim para a saúde geral do fígado.

2. Anti-inflamatório

A camomila possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação no fígado, o que é benéfico para prevenir ou tratar condições hepáticas inflamatórias.

3. Calmingante

A camomila é conhecida por suas propriedades calmantes e relaxantes, o que pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, fatores que podem impactar negativamente a saúde do fígado.

4. Digestivo

O chá de camomila pode auxiliar na digestão, o que pode aliviar a carga do fígado ao processar os nutrientes e eliminar toxinas do corpo.

5. Anti-espasmódico

A camomila também possui propriedades anti-espasmódicas, o que pode ajudar a aliviar cólicas e espasmos no trato gastrointestinal, reduzindo assim a pressão sobre o fígado.

Já o limão possui uma outra série de benefícios para simplificar a gordura no fígado, veja a seguir:

1. Desintoxicação

O limão contém antioxidantes e compostos que estimulam a produção de enzimas que ajudam na desintoxicação do fígado, auxiliando-o a eliminar toxinas do corpo.

2. Digestão

O suco de limão pode estimular a produção de bile pelo fígado, o que facilita a digestão de gorduras e melhora o funcionamento do sistema digestivo como um todo.

3. Antioxidantes

Os antioxidantes presentes no limão ajudam a proteger as células do fígado contra danos causados por radicais livres, contribuindo assim para a saúde geral do órgão.

4. Alcalinização

Apesar de o limão ser ácido, ele tem um efeito alcalinizante no corpo após ser metabolizado, o que pode ajudar a equilibrar o pH do organismo e reduzir a acidez que pode sobrecarregar o fígado.

5. Estimulação da função hepática

Alguns estudos sugerem que o consumo regular de limão pode estimular a função hepática, ajudando o fígado a realizar suas atividades metabólicas de forma mais eficiente.

Por fim, a cúrcuma também pode ser incrível para amenizar a gordura no fígado. Veja só!

1. Estímulo à produção de bile

A curcumina pode estimular a produção de bile pelo fígado, o que auxilia na digestão das gorduras e facilita a eliminação de toxinas do organismo.

2. Proteção antioxidante

A curcumina possui propriedades antioxidantes, o que significa que pode ajudar a neutralizar os radicais livres que causam danos às células hepáticas, protegendo assim o fígado contra o estresse oxidativo.

3. Detoxificação

A cúrcuma pode estimular as enzimas envolvidas na desintoxicação do fígado, ajudando o órgão a eliminar substâncias potencialmente prejudiciais ao corpo.

4. Melhora da função hepática

Estudos sugerem que a cúrcuma pode melhorar a função hepática em casos de lesão hepática induzida por toxinas, além de oferecer potencial terapêutico em diversas condições hepáticas.

5. Redução do risco de doenças hepáticas

O consumo regular de cúrcuma pode estar associado a uma redução do risco de desenvolver certas doenças hepáticas, como a esteatose hepática não alcoólica e a cirrose.

