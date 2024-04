Em expansão, Rancheiro está investindo R$ 80 milhões na construção de fábrica no ES

Empresa, que começou em Anápolis, tem previsão de gerar abertura de mais 150 empregos

Pedro Hara - 05 de abril de 2024

(Foto: Divulgação)

Linhares vai ganhar uma fábrica da Rancheiro. A empresa, sediada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), está investindo R$ 80 milhões para ter nova unidade industrial no município do Espírito Santo.

Rápidas apurou que a futura unidade capixaba da Rancheiro está programada para oferecer uma ampla gama de biscoitos, além de iniciar operações de moagem de café.

As etapas iniciais, como a terraplanagem do local onde a fábrica será erguida, já estão em andamento, com expectativa de início das obras nos próximos meses.

A data oficial de inauguração ainda não foi definida, porém, o projeto promete contribuir significativamente para a economia local, com previsão de gerar mais de 150 empregos diretos e indiretos.

*Colaborou Denilson Boaventura