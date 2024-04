Fabrício Rosa assume mandato de vereador após cassação de chapas em Goiânia

Além do policial rodoviário federal, tomam posse também Bill Guerra e Markin do Bairro Goiá

Pedro Hara - 05 de abril de 2024

Fabrício Rosa é suplente de deputado estadual e um dos principais nomes da esquerda em Goiás. (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

O policial rodoviário federal Fabrício Rosa (PT) assume cadeira na Câmara Municipal de Goiânia, com a cassação das chapas do PMB e PTC (atual Agir).

As siglas perderam os votos obtidos em 2020 devido ao descomprimento da cota de gênero. Pastor Wilson (PRD), Edgar Careca (PMB) e Paulo da Farmácia (Agir) ficam sem mandato.

Além de Fabrício Rosa, tomam posse também Bill Guerra (MDB) e Markin do Bairro Goiá (PRD) – os dois últimos retornando à Câmara. A diplomação foi marcada para o próximo 12 de abril pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e a posse está prevista para dia 14.

Vale lembrar que Fabrício Rosa, à época da eleição, estava no PSOL. Como deixou a sigla para entrar no PT e disputar mandato de deputado estadual, o partido pode reivindicar a vaga no Legislativo.

*Colaborou Denilson Boaventura