Faustão supera rejeição de órgão após transplante e segue tratamento

Folhapress - 05 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

Faustão, 73, superou a rejeição do transplante de rim que vinha enfrentando há 3 semanas e, agora, segue novo tratamento. O apresentador foi operado em 26 de fevereiro. Luciana Cardoso, mulher de Fausto, compartilhou comunicado com atualizações médicas nas redes sociais nesta sexta-feira (5).

“Hoje, 5 de abril, completam 47 dias da internação para o implante renal do meu marido Fausto Silva”, escreveu Luciana. “Há 3 semanas, tivemos a notícia de que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há 2 dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos: a refeição foi vencida”.

Luciana escreveu que “não foram tempos fáceis” e que “a luta ainda não acabou, mas já é possível visualizar a linha de chegada dessa maratona”. Ela agradeceu pelas mensagens de carinho dos seguidores e à equipe médica responsável.

Faustão deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro, para preparação do transplante em função do agravamento de uma doença renal crônica. A cirurgia aconteceu no dia seguinte. Na sequência, foi realizada uma avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado.

Em 15 de março, já fora da UTI, Faustão fez uma embolização após atraso na recuperação do novo órgão. O último boletim médico, divulgado em 22 de março, diz que o apresentador estava realizando sessões de hemodiálise e dá um panorama sobre seu estado: “Consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos”.