Xuxa grava participação no ‘Vai Que Cola’ nos próximos dias

Humorístico, que está no ar desde 2013, teve a sua 12ª temporada confirmada pela emissora no final do ano passado e existem rumores que a atração sairá do ar em seguida

Folhapress - 19 de julho de 2024

Xuxa Meneghel. (Foto: Zé Carlos Barretta/Folhapress)

ANA CORA LIMA – A participação de Xuxa Meneghel era um sonho antigo da produção do humorístico “Vai que Cola”. Na semana passada, a apresentadora deu o esperado ‘sim’ e vai participar de um dos episódios da 12ª temporada, que já está sendo gravada, no Rio.

A Folha de S.Paulo apurou que Xuxa grava sua participação na próxima semana. Estava previsto no roteiro inicial que a apresentadora desceria da sua nave espacial no Méier e iria aparecer na pensão de Dona Jô, mas a trama foi modificada. A mãe de Sasha Meneghel aparece sem descer da icônica nave e vai conhecer os moradores da casa -em especial, Ferdinando, interpretado por Marcus Majella.

A assessoria do Multishow, o canal de variedades da Globo na TV por assinatura, confirmou a participação de Xuxa no “Vai que Cola”.

O humorístico, que está no ar desde 2013, teve a sua 12ª temporada confirmada pela emissora no final do ano passado e existem rumores que a atração sairá do ar em seguida. Oficialmente, o canal nega seu cancelamento para o ano que vem, mas em 2025, a empresa diz que ainda não existe o planejamento da programação ou definição sobre o futuro do humorístico.