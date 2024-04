Governo Federal paga Vale-Gás em abril; consulte se você vai receber

Iniciativa oferece um auxiílio para famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social

Gabriella Pinheiro - 05 de abril de 2024

Benefício é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Governo Federal anunciou o calendário da nova rodada de pagamentos do benefício Vale-Gás – programa voltado para famílias que estejam em vulnerabilidade social no Brasil – durante o mês de abril.

A iniciativa oferece uma quantia em dinheiro para que os grupos familiares que se encontram nessa situação possam adquirir botijões de gás de 13 kg.

Neste ano, conforme anunciado pelo Governo Federal, o valor do repasse, que é depositado por meio do aplicativo Caixa Tem, teve um ajuste e passará a ser de R$ 102.

O valor é definido com base no preço médio nacional do botijão de 13 kg, que é calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Quer saber se tem direito a receber o benefício e o calendário de pagamento? Leia até o final e fique por dentro.

Antes de mais nada é importante destacar que para receber o benefício, é necessário cumprir algumas regras. Uma delas, é ter realizado a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Outro passo importante, é que a renda familiar per capita dos interessados no Vale-Gás deve ser inferior a meio salário mínimo. Além disso, é necessário que as famílias tenham rendimento total de no máximo até três salários mínimos e possuam membros que se qualifiquem como beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

O pagamento é realizado de forma bimestral e é organizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), instituição responsável por administrar o calendário de pagamentos seguindo o mesmo esquema do Bolsa Família.

Assim, a distribuição acontece conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Veja a datas do calendário:

NIS com final 1: 17 de abril

NIS com final 2: 18 de abril

NIS com final 3: 19 de abril

NIS com final 4: 22 de abril

NIS com final 5: 23 de abril

NIS com final 6: 24 de abril

NIS com final 7: 25 de abril

NIS com final 8: 26 de abril

NIS com final 9: 29 de abril

NIS com final 0: 30 de abril

