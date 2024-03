6 truques para aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena e Quina

Macetes podem ser uma ‘mão na roda’ para quem tem o costume de apostar

Gabriella Pinheiro - 02 de março de 2024

(Foto: Reprodução/Sorteio Caixa)

“Sonho de ganhar na Mega-Sena” ou “Sonho de ganhar na Quina”. Quem é que nunca sequer almejou ou, ao menos, escutou a famosa e tradicional fala, não é verdade?

Embora esteja longe de ser fácil, alguns truques podem ajudar nesse processo e aumentarem a chances de você sair vencedor na loteria.

Quer saber quais são eles? Leia até o final e descubra!

6 truques para aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena e Quina

1. Jogar mais de uma vez

Um único jogo pode não ser o bastante para que você conquiste o prêmio. Quando for pensar em apostar, tente fazer ao menos dois ou três jogos para que suas chances sejam expandidas.

2. Evitar números sequenciais

Outro truque que pode aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena é evitar números sequenciais.

Isso porque, normalmente, as possibilidades de sair números consecutivos como 1, 2, 3 e 4 são baixas e extremamente raras. Então, fica dica!

3. Jogar em grupo

Os bolões podem ser uma opção vantajosa para quem busca faturar o grande prêmio. Isso aumenta as suas chances de ganhar, assim como as dos seus colegas, e possibilita com que você obtenha parte do grande prêmio.

4. Analisar resultados anteriores

Sempre, sem exceção, busque analisar o resultado das apostas anteriores.

A singela ação pode servir para você ter uma vaga noção de como funciona o sorteio e de quais números já foram sorteados em outros jogos.

5. Aposte em números menos populares

Uma dica é evitar apostar em número populares. Na hora de apostar, muitos acabam indo pelo mesmo caminho e pensando em números mais populares, como 5, 10, 2 e afins.

Em jogos assim, é importante pensar fora da caixa, analisar e escolher os números com sabedoria.

6. Analisar bem os números

Por fim, um truque para ganhar na Mega-Sena e na Quina é analisar cuidadosamente os números que serão colocados.

Isso porque a maioria das pessoas que jogam na loteria fazem apostas desordenadas e de qualquer jeito ou escolhem números acreditando na sorte ou por datas comemorativas.

Sendo assim, pense bem os números escolhidos e faça jogos com mais embasamento.

