Vídeo viraliza ao mostrar hábitos comuns de quem mora em Goiás

Publicação brinca com costumes que vão desde guardar pequi no freezer até a má fama de goianos no trânsito

Thiago Alonso - 05 de abril de 2024

Vídeo brinca com hábitos goianos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um vídeo viralizou no Instagram, ao brincar com algumas das características que são bastante comuns a quem mora no estado de Goiás.

Feita pela página Goiânia Mil Grau (@goianiamilgrau), a publicação começa com uma mulher dizendo que, por ser goiana, “é claro” que tem pequi congelado no freezer dela para comer o ano inteiro.

Em seguida, um homem aparece dizendo que, por ser goiano, depois de todo rolê sempre passa na Rua 10, na região Central de Goiânia, para comer um X-salada, clássico lanche goianiense.

Depois, um motorista – que, claro, também é goiano – diz que sabe sim, dar seta enquanto dirige, mas brinca dizendo que só não o faz porque não quer, ironizando a má fama dos goianienses no trânsito.

Logo, outro homem satiriza o famoso caso do “Avestruz Master”, explicando que todo mundo de Goiânia tem um parente que perdeu dinheiro com o investimento, e até hoje espera a indenização.

Por fim, um outro goiano fala que “já provou pamonhas de outro estado”, e reclama do fubá, que as outras localidades costumam colocar no alimento, que é clássico de Goiás.