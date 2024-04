6 atitudes que você precisa ter dentro do Tinder para finalmente encontrar um amor

Para obter êxito nesta plataforma de encontros, é essencial adotar algumas atitudes e abordagens dentro do Tinder

Ruan Monyel - 06 de abril de 2024

(Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Em um mundo onde as relações podem estar atrás da tela do celular, é essencial usar algumas estratégias dentro do Tinder para ter sucesso.

Para muitos, navegar pelo mundo dos aplicativos de relacionamento pode ser desafiador e muitas vezes frustrante, especialmente quando os “likes” não levam a lugar algum.

Porém, para obter êxito dentro dessa plataforma de encontros, é essencial adotar certas atitudes e abordagens que chamem a atenção das outras pessoas.

6 atitudes que você precisa ter dentro do Tinder para finalmente dar certo com alguém

1. Seja autêntico e sincero

Uma das coisas mais importantes ao usar o Tinder é ser autêntico e transparente sobre quem você é e o que está procurando de verdade.

Ser verdadeiro = desde o início aumenta suas chances de atrair pessoas que compartilham os mesmo interesses que você.

2. Tenha boas fotos

Embora o conceito de fotos boas seja amplo, para um perfil de alguém que busca um encontro, o mais recomendado é usar fotos nítidas e em ambientes mais claros.

Tente intercalar fotos que transparecem sua personalidade, por exemplo, um retrato em uma cachoeira, inconscientemente isso comunica que você curte estar na natureza e se aventura em trilhas.

3. Evite mensagens genéricas

Depois de conseguir um match, manter uma conversa interessante é essencial para que o encontro de fato aconteça.

Para isso, evite mensagens comuns, como: “Tá fazendo o que de bom?”, ou cantadas baratas, ao invés disso, procure gostos em comum e desenvolva assuntos sobre isso.

4. Use todos os recursos da plataforma

Após diversas atualizações dentro do Tinder, o app disponibilizou inúmeros recursos que envolvem conectar pessoas com os mesmo gostos e interesses.

Use e abuse desses recursos, assim a chance de encontrar pretendentes compatíveis é ainda maior.

5. Seja criativo

A plataforma disponibiliza inúmeros perfis com características completamente diferentes, e ser criativo é essencial para se destacar.

Faça um texto divertido para a biografia, use elementos e fotos a seu favor e na hora de mandar mensagens, seja divertido e fora do padrão.

6. Use o aplicativo com frequência

Por fim, todo aplicativo tem um algoritmo, e com o Tinder não é diferente, quanto mais usar, mais ele vai te recomendar.

Dê likes à vontade, entre diariamente e troque algumas mensagens antes de migrar para outras redes sociais, assim seu perfil será um enorme sucesso.

