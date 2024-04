Nubank oferece dinheiro de volta para quem compra na Shein; veja como conseguir

Novidade é decorrente de uma parceria entre gigante do varejo de moda e usuários da instituição financeira

Gabriella Pinheiro - 06 de abril de 2024

(Foto: Divulgação)

Se você é um dos usuários do Nubank – banco digital que vem se popularizando no Brasil nos últimos anos – uma boa notícia vem a caminho. Isso porque o instituição financeira está oferecendo dinheiro de volta para quem adquirir algum produto

A novidade é decorrente de uma parceria estratégica com a gigante do varejo de moda online e promete contemplar os usuários exclusivos do aplicativo.

Quer saber como funciona? Leia até o final e entenda como funciona a estratégia.

Uma parceria entre um dos principais bancos digitais do Brasil, Nubank, juntamente com a plataforma atacadista Shein, promete beneficiar os usuários da instituição financeira, oferecendo dinheiro de volta.

Isso porque a colaboração tem como finalidade proporcionar benefícios exclusivos, que inclui um cashback de 3% nas compras feitas pela Shein. A oportunidade vai até o dia 08 de abril deste ano.

Recentemente, como já anunciado pela própria marca, a Shein adotou o modelo de tributação “Remessa Conforme” da Receita Federal, em que compras de até U$ 50 estão isentas de pagar impostos. É válido ressaltar que as entregas são realizadas pelos Correios, que possuem acordo com o varejista.

Para se beneficiar da parceria e garantir o cashback de 3% é necessário seguir alguns passos. Primeiramente, basta acessar o aplicativo do Nubank e, depois, procurar pela opção “Cashback do Shopping Nu”.

Em seguida, é necessário ativá-lo, fazer as compras na Shein e, em troca, receber os 3% sobre o valor da aquisição e aguardar o crédito cair na conta em até 90 dias.

Além dessa oportunidade, o cashback do Shopping Nu também pode ser acumulado junto a outras promoções da marca, como cupons e moedas – o que fortifica ainda mais a consolidação na marca no país. Então, fica a dica!

