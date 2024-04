Briga de feira termina com casal brutalmente atacado com vários golpes de faca, em Catalão

Depois de tomar um chute, homem partiu para cima do jovem e o esfaqueou na perna direita e no abdômen

Da Redação - 07 de abril de 2024

Briga foi registrada em feira de Catalão. (Foto: Reprodução)

O que era para ser uma manhã normal de domingo (07) na feira acabou se tornando uma briga violenta, que resultou em um casal esfaqueado em estado grave. O caso aconteceu em Catalão.

Por volta das 11h, um jovem de 29 anos se envolveu em uma discussão com um homem de 52. O mais novo teria desferido o primeiro chute e acabou sendo ferido na perna e no abdome com a arma branca.

Uma outra jovem, de 22 anos, tentou intervir logo que percebeu a briga e também se tornou alvo do homem, que a atingiu no braço e na barriga.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e socorreu as vítimas, que foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia do município.

A Polícia Militar (PM) também foi chamada e encontrou o suspeito na casa de uma irmã. Ele portava a faca na cintura e assumiu as agressões.

O homem foi deixado à disposição do Poder Judiciário e pode responder por tentativa de homicídio.