Homem morre após caminhão acertar motocicleta de trilha no meio da rodovia

Vítima sofreu múltiplas fraturas após o acidente e não sobreviveu

Thiago Alonso - 07 de abril de 2024

Motociclista foi encontrado já sem vida. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um homem, de 53 anos, morreu após um grave acidente de trânsito, no km 40 da GO-139, em Marzagão, região Sul de Goiás.

O caso ocorreu na noite deste sábado (06), na Ponte do Ribeirão do Bagre da rodovia, que fica na Zona Rural do município.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente teria envolvido um caminhão e uma motocicleta de trilha, na qual estava a vítima.

Ao chegar ao local, a corporação, encaminhada de Caldas Novas, se deparou com o motociclista já sem sinais vinais e com múltiplas fraturas.

Apesar disso, uma equipe de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada, constatando o óbito do piloto.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ficou responsável pelo corpo até que os procedimentos legais sejam realizados.

O caso ainda será investigado pelas autoridades competentes.