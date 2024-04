Marido que incendiou casa para esconder assassinato de esposa e bebê é condenado a 66 anos de prisão

Além dele, outro homem também foi sentenciado acusado de ter ajudado na execução dos homicídios

Gabriella Pinheiro - 07 de abril de 2024

Mãe e filhos assassinados por homem, em Goiás. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera/Polícia Civil)

O Tribunal do Júri da cidade de São Domingos condenou um marido, identificado como Marcelo Alves da Silva, a 66 anos, 8 meses, 15 dias de prisão e mais 13 dias-multa, por incendiar a casa da esposa para esconder o assassinato da companheira e do próprio filho, uma criança de 02 anos.

O julgamento aconteceu na quinta-feira (04) e foi presidido pelo juiz Thales Prestêlo Valadares Leão, que determinou o tempo da pena na sentença.

Isaque de Sousa Rodrigues, acusado de ter sido contratado para ajudar na execução do homicídios, foi condenado a 42 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão, mais 99 dias-multa.

Tanto o auxiliar de serviços gerais quanto o ajudante foram acusados de terem cometido dois homicídios qualificados, crimes de destruição de cadáver, fraude processual, incêndio e vilipêndio a cadáver (no caso de Isaque).

Conforme as investigações, o crime ocorreu na madrugada do dia 21 de maio de 2022 no município. Segundo relato do Ministério Público (MPGO), a motivação seria porque Marcelo suspeitava que a mulher estava o traindo e que o filho não era dele – possibilidade que foi refutada durante a apuração.

Por isso, de forma planejada, ele contratou Isaque para ajudá-lo no crime, especialmente para incendiar a casa depois que ele deixasse o ambiente.

Na data do crime, o condenado chegou na propriedade primeiro e liberou a entrada do comparsa. Marcelo teria asfixiado a mulher e sufocado o filho com um tecido.

Durante a confissão, Isaque admitiu que havia perfurado o pescoço da mulher com uma faca, a mando do contratante. No entanto, ao ser questionado sobre a criança, ele negou ter tocado nela.

Para tentar disfarçar os assassinatos, Marcelo jogou acetona nos corpos e mandou que Isaque ateasse fogo na casa. No momento em que os cadáveres foram achados, uma lâmina foi encontrada com a mulher, o que despertou a existência de um caso de homicídio.