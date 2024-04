Dois novos documentos passam ser obrigatórios para evitar multas de trânsito

Ação é devido a uma nova atualização que desembarcou nas leis de trânsito brasileira

Gabriella Pinheiro - 08 de abril de 2024

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Apresentar somente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos (IPVA) não serão o suficiente para evitar multas de trânsito por parte dos motoristas.

Isso porque uma nova atualização acaba de desembarcar nas leis de trânsito brasileira e exige que os condutores também mostrem dois documentos: o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e o seguro de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).

O documento CRLV tem como finalidade comprovar que o veículo está registrado devidamente e licenciado junto aos órgãos de trânsito. Sendo assim, é necessário que os condutores renovem o documento de forma anual para que o automóvel circule de forma legal.

A exigência do certificado começou a valer em grande parte dos estados do Brasil desde setembro de 2023. Por isso, o licenciamento do veículo está condicionado ao pagamento do documento, uma vez que o projeto foi aprovado, conforme acontecia até o fim de 2020.

Já em relação ao DPVAT, ele é um seguro obrigatório e que tem como finalidade indenizar os condutores, passageiros e pedestres vítimas de um acidente de trânsito em casos de falecimento, invalidez permanente e nas despesas médicas.

Nesse caso, a exigência do documento começou a valer desde 1º de janeiro de 2021. No entanto, o imposto deixou de cobrir as despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), que foram compensadas pelo atendimento no Sistema Único de Saúde.

Para obter o CRLV e evitar multas de trânsito, basta que o motorista quite o IPVA e outras taxas associadas, tal qual o DPVAT. Qualquer cidadão pode emitir o documento no formato virtual nos DETRANs estaduais.

Leia também:

6 benefícios que a lei garante para quem faz estágio (muitos desconhecem)

Liberada nova carteira de identidade para brasileiros com idade entre 0 e 59 anos

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!