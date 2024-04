Famoso coreógrafo estará em Anápolis para curso gratuito

Evento acontece de 26 a 28 de abril no Plié Studio de Dança

Da Redação - 08 de abril de 2024

Caio Nunes estará em Anápolis para curso gratuito de dança. (Foto: Divulgação)

É isso mesmo que vocês leram. Caio Nunes, que já foi jurado do Dança dos Famosos e tem mais de 40 anos de experiência coreografando para a TV Manchete, SBT e TV Globo, estará em Anápolis entre os dias 26 e 28 de abril, em evento da Plié Studio de Dança.

Além dele que dará aula de jazz dance, ministram aulas Tassiana Stacciarini dando aulas de ballet clássico, Jefferson Cassemiro dando aulas de dança contemporânea e Ludmilla Lima dando aulas de dançaterapia.

A agenda é realizada também no ano em que a Plié Studio de Dança, instituição que assina a realização do evento, completa dez anos no mercado e se coloca como produtora e realizadora cultural para ações que fomentem a já conhecida e potente cena da dança na cidade. Serão mais de 24 horas de atividades em uma programação com aulas no período matutino, vespertino e noturno.

Podem participar bailarinos e bailarinas com idade a partir de 12 anos dos níveis iniciante, intermediário e avançado. A participação é gratuita, porém as vagas são limitadas e todos deverão participar de todas as modalidades propostas.

Coreonexões

Data: 26, 27 e 28 de abril

Local: Plié Studio de Dança

Horário: manhãs, tardes e noites

Vagas limitadas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando neste link.