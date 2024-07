Federação Goiana de Futebol se pronuncia após goleiro do Grêmio Anápolis ser atingido por bala de borracha

Entidade lamentou o ocorrido e diz que acredita na eficácia da Corregedoria da Polícia Militar

Pedro Hara - 11 de julho de 2024

Ramon foi alvejado por um disparo de militar. (Foto: Reprodução)

Por meio de nota, a Federação Goiana de Futebol (FGF) se pronunciou após a confusão que culminou em um tiro de bala de borracha na perna do goleiro do Grêmio Anápolis, Ramon Souza, na noite desta quarta-feira (10), depois do término da partida contra o Centro Oeste.

A entidade lamentou o ocorrido e afirmou que esses tipos de cenas “não devem fazer parte do cenário do futebol, principalmente em âmbito profissional”.

A FGF também ressaltou a confiança nas forças de segurança de Goiás e que “acredita na eficácia dos processos da Corregedoria da Polícia Militar a fim de repreender fatos e condutas inapropriadas”.

Por fim, a entidade desejou uma pronta recuperação ao goleiro Ramon Souza e se colocou à disposição do Grêmio Anápolis para “qualquer eventual necessidade”.

Leia a nota na íntegra

A Federação Goiana de Futebol (FGF) vem à público lamentar o fato ocorrido nesta última quarta-feira (10) ao término da partida Grêmio Anápolis x Centro Oeste, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, pela 12ª rodada da Divisão de Acesso.

Acreditamos que cenas como essa não devem fazer parte do cenário do futebol, principalmente em âmbito profissional. Como entidade desportista, prezamos e incentivamos sempre às nossas agremiações filiadas as boas práticas esportivas e o respeito ao jogo e aos adversários.

Mais uma vez lamentando o fato, reiteramos também nossa confiança nos órgãos de segurança pública do Estado de Goiás, ressaltando com a devida importância que a PM já abriu Inquérito Policial Militar (IPM) para averiguação dos fatos.

Devido à parceria de longa data, com a atuação da PM em inúmeros jogos goianos ao longo dos anos, acreditamos na eficácia dos processos da Corregedoria da Polícia Militar a fim de repreender fatos e condutas inapropriadas.

Por fim, nos solidarizamos com o goleiro Ramón Souza e sua família e desejamos uma pronta recuperação, para que o mesmo possa retornar o mais breve possível aos gramados. Nos colocamos também à disposição do filiado Grêmio Esportivo Anápolis para qualquer eventual necessidade.