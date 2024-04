Professor da UFG faz sucesso nas redes sociais com vídeos bem-humorados sobre rotina acadêmica

Educador tem chamado a atenção ao abordar questões complexas de modo simples e atrativo

Maria Luiza Valeriano - 08 de abril de 2024

Além de vídeos engraçados, professor oferece dicas acadêmicas (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) está fazendo sucesso nas redes sociais ao compartilhar conteúdos sobre a rotina acadêmica com humor.

Thiago Rocha, professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (IPTSP/UFG), mantém um perfil ativo no Instagram, onde compartilha vídeos e publicações relacionadas ao mundo acadêmico.

Um vídeo em específico que fez sucesso mostra Thiago e outros acadêmicos dançando ao som de uma versão contemporânea do sucesso dos anos 1980, “Girls Just Want To Have Fun”, em comemoração a “quando o artigo é finalmente aceito”.

Outro vídeo que cativou os seguidores apresenta Thiago “esculpindo” um artigo científico em pedra, uma alusão bem-humorada à dificuldade de produção acadêmica e às cobranças dos orientadores. Nos comentários, diversas pessoas se identificaram com as situações retratadas pelo professor.

Além dos vídeos engraçados, Thiago compartilha dicas úteis de estudos e escritas acadêmicas. O perfil foi criado em novembro de 2022 e começou a ganhar um tom de humor aos poucos.

“Percebi que o humor é uma excelente estratégia para conectar as pessoas, promover o bem-estar emocional e social, bem como abordar questões complexas de modo simplificado e atrativo”, disse ao Jornal UFG.