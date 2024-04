Mãe causa polêmica ao revelar o que vai fazer para as filhas nunca precisarem trabalhar

Mesmo acreditando estar criando 'lendas', internautas ficaram revoltados

Gabriella Licia - 25 de abril de 2024

Mulher explicou planos e novas perspectivas para as filhas pequenas. (Foto: Reprodução/Captura via TikTok)

Viralizou nas redes sociais o vídeo de uma mãe explicando o que decidiu fazer pelas filhas para que nunca frequentem escolas, tampouco precisem trabalhar na fase adulta. O caso dividiu as opiniões entre os internautas.

Amanda Custer recorreu ao TikTok para compartilhar a filosofia de vida que adotou para si e as três filhas que educa. Para a mulher, não há a menor necessidade em as crianças frequentarem instituições de ensino ou empresas, quando se tornarem adultas.

Isso porque, desde muito novas, as garotinhas estão sendo instruídas em casa, com políticas autônomas e ensino sobre investimentos, bolsa de valores e negociação através do celular.

“[Com o ensino domiciliar] já as estamos pré-condicionando para viver suas vidas com total liberdade. Além disso, estou ensinando-lhes a habilidade que as possibilitam criar uma renda ilimitada diretamente de seus telefones, a qualquer hora, em qualquer lugar”, disse Amanda em um dos vídeos publicados.

A técnica chamada ‘day trading’ consiste em, basicamente, compras e vendas de ações, baseando-se na Bolsa de Valores. Os investidores realizam todas as negociações de onde estiverem.

Para a mãe, essa possibilidade de emprego resulta em um melhor cenário para as filhas no futuro. Inclusive, a primogênita, de apenas 12 anos, já tem os conteúdos divulgando, negociando com clientes.

“Estou criando pequenas lendas […] para que possam passar o tempo fazendo o que amam, voluntariando-se em projetos especiais que amam e nunca mais terem que negociar um único minuto de suas vidas por dinheiro”, enfatizou Amanda.

Apesar da ideia parecer legal para muitos internautas, houve aqueles que se revoltaram. “Se day trading fosse algo seguro e positivo, todo mundo mexia com isso”, disse um.

