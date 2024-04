“Não me pagaram R$ 1”, diz cliente que sofreu queimaduras após depilação a laser em Anápolis

Empresa se pronunciou afirmando já ter feito reembolsos solicitados pela vítima, mas ela garante que não foi essa a realidade

Augusto Araújo - 09 de abril de 2024

Cliente afirma ter sofrido queimaduras após procedimento estético em clínica de Anápolis. (Montagem: Arquivo Pessoal)

Pouco mais de 12h após o Portal 6 publicar a denúncia de uma cliente que teria se queimado durante um procedimento estético na Espaço Laser do bairro Jundiaí, em Anápolis, uma nova polêmica veio à tona.

Isso porque, logo após a matéria ser publicada, a vítima entrou em contato novamente com a reportagem para refutar o posicionamento oficial da empresa.

Conforme a nota, enviada às 8h38 desta terça-feira (09), a clínica estética aponta que já teria feito os reembolsos solicitados e cancelou os pacotes que a mulher, de 41 anos, tinha no estabelecimento (dela e da filha adolescente).

No entanto, a realidade seria outra. A cliente enviou capturas de tela (prints) de conversas com representante da Espaço Laser, questionando a respeito do pagamento.

A empresa chega a indicar que o estorno foi depositado, mas depois afirma que o dinheiro seria depositado na quarta-feira (10), alegando que a demora seria por conta do prazo do banco.

Contudo, meia hora depois, o contato que seria da clínica perguntou quais eram os dados bancários da vítima, contradizendo a si mesmo.

“Eles não me pagaram nada até hoje, não vi nem R$1. Nem meus dados bancários eles tinham. Como que alguma coisa foi paga?”, indagou a denunciante.

Ela ainda indicou que a Espaço Laser se propôs a entrar em um acordo extrajudicial e que os advogados começaram a realizar tratativas, mas que não foi feita ainda nenhuma proposta.

Ao Portal 6, a assessoria de imprensa da empresa afirmou que o pagamento, de fato, ainda não foi efetuado, mas está programado para esta quarta-feira (10).