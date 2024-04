Cliente denuncia clínica em Anápolis após sofrer queimaduras de 2º grau durante depilação a laser

Vítima afirmou também que não recebeu apoio do estabelecimento e teve que arcar com todos os custos médicos após as lesões

Thiago Alonso - 09 de abril de 2024

Vítima chegou a ficar sem trabalhar e precisou arcar com todos os custos após o procedimento. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Uma mulher de 41 anos, fez uma denúncia após queimaduras de segundo grau, depois de passar por um procedimento de depilação a laser, em uma clínica de estética em Anápolis, no bairro Jundiaí.

O caso teria ocorrido no dia 19 de março, após a vítima realizar uma série de sessões no Espaço Laser Anápolis, para a remoção de pelos nas pernas e braços.

Ao Portal 6, a mulher, que preferiu não se identificar, apontou que esta seria a última sessão do procedimento, que até então, ocorria normalmente.

“Eu nunca sinto muita dor, mas nesse dia eu senti muita, só que achei que era normal. A pessoa que fez, falou que eu estava com alergia, mas eu disse que não era, porque esta já era a décima sessão”, explicou a coordenadora escolar, que teria ficado em monitoramento pela funcionária do estabelecimento.

Ao voltar para a casa, a mulher mostrou o resultado para o pai e o marido dela, que ficaram assustados e recomendaram que ela procurasse um médico.

Chegando ao Hospital de Queimaduras de Anápolis, foi constatado que ela teve queimaduras de segundo grau.

“Eu ainda não tinha noção da gravidade, até que os médicos falaram que nunca viram uma queimadura de laser nessa gravidade”, pontuou, assustada.

No dia seguinte, a clínica teria contatado a mulher e perguntado como estaria a pele dela. Após repassar a situação, a empresa recomendou que ela passasse por uma outra consulta médica, desta vez, com um profissional interno.

A cliente, então, teria marcado o atendimento no dia 22 de março. Após a avaliação, o médico confirmou as queimaduras e explicou que o reembolso dos procedimentos seria feito em até 15 dias, o que não foi cumprido. Ela também precisou pagar por todos os custos da consulta.

“Eu falei para eles que não tenho intenção de entrar com processo judicial, eu só quero que paguem o que gastei com roupa protetora, medicamentos”, apontou. “Eu acho que foi uma fatalidade realmente, não era a minha intenção processar, eu entendo o lado deles, mas eles também tinham que ter feito alguma coisa, né?”, completou.

Mesmo com os pedidos incessantes para solucionarem o caso, a clínica de estética continuou sem dar apoio à vítima.

A coordenadora ainda explicou que, após os transtornos, tentou cancelar os pacotes que já possuía na empresa, tanto os dela, como os da filha, de 14 anos.

No entanto, alguns dos valores continuaram debitando no cartão de crédito dela, com os custos totais somando mais de R$ 8 mil.

Após o período combinado, sem receber o dinheiro de volta ou devidas explicações, ela foi ao Instituto Médico Legal (IML), registrando as lesões, e decidiu entrar com uma ação na Justiça.

Segunda a cliente, a empresa chegou a entrar em contato com ela após o processo judicial, se disponibilizando para tentar um acordo e evitar que o caso fosse para o tribunal. Porém, de acordo com a vítima, não chamaram ela novamente para continuar as tratativas.

Leia posicionamento na íntegra da Espaço Laser em Anápolis:

A Espaçolaser esclarece seu compromisso em proporcionar tratamentos qualificados aos clientes em todas as unidades, seguindo rigorosos protocolos de segurança para a aplicação do laser e cumprindo os requisitos de qualificação técnica estabelecidos pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO).

A cliente, atualmente em processo de recuperação, fez contato conosco no dia 02/04/2024, apresentou as notas fiscais e a Espaçolaser já efetuou os reembolsos solicitados, e cancelou o pacote contratado como requerido. Colocamo-nos à disposição caso a cliente necessite de qualquer suporte.